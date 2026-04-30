L'Italie reste en croissance au 1er trimestre, à +0,2%

L'Italie a vu son produit intérieur brut (PIB) augmenter de 0,2% au premier trimestre 2025 par rapport au précédent, conformément aux attentes, selon une première estimation publiée jeudi par l'Institut national des statistiques (Istat).

( AFP / STEFANO RELLANDINI )

Entre janvier et mars, le PIB italien a augmenté de 0,7% sur un an, conformément aux prévisions réunies par FactSet.

Le gouvernement italien avait revu fin avril ses prévisions de croissance légèrement à la baisse, à 0,6% en 2026 ainsi qu'en 2027, prenant en compte les conséquences de la guerre au Moyen-Orient, notamment sur le marché de l'énergie. En 2025, la croissance de l'économie italienne avait atteint 0,5% sur l'année.

Au premier trimestre 2026, l'activité a ralenti en Italie dans les secteurs de l'industrie et de l'agriculture mais s'est maintenue dans les services. La progression du commerce extérieur a été contrastée par une baisse de la demande intérieure, précise l'Istat.

En Europe, l'Allemagne a enregistré une croissance meilleure qu'attendue (à 0,3%) et l'Espagne n'a pas ralenti (0,6%), tandis que la croissance a été nulle en France, ralentie par une demande intérieure atone et une contribution négative du commerce extérieur.