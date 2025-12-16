L'Italie prévoit d'investir €2,4 mds dans des frégates-document

Le gouvernement italien a demandé au Parlement d'approuver un investissement de 2,4 milliards d'euros sur 15 ans à des fins de maintenance et de modernisation de la flotte de frégates du pays, selon un document parlementaire consulté par Reuters.

Ce plan intervient alors que Rome se prépare à augmenter progressivement ses dépenses militaires pour se conformer à des objectifs de l'Otan revus la hausse, après que les membres de l'alliance ont accepté la demande des États-Unis d'augmenter leurs budgets annuels de défense pour les porter à 5% de leur produit intérieur brut (PIB).

Le programme, qui s'étend jusqu'en 2039, vise "le maintien des conditions opérationnelles et le soutien logistique", ainsi que la "modernisation à mi-vie" des unités navales de type frégates multimissions (FREMM), selon le document.

Ce document souligne également la nécessité de veiller à ce que l'Italie continue d'exploiter des navires capables de surveiller efficacement les zones maritimes d'intérêt national.

Les FREMM sont des navires de guerre polyvalents conçus conjointement par l'entreprise italienne Fincantieri FCT.MI et l'entreprise française Naval Group. Leur coentreprise de construction navale et le groupe de défense Leonardo LDOF.MI ont remporté ensemble un contrat d'environ 1,5 milliard d'euros l'année dernière pour construire deux frégates pour Rome.

Le document indique que la coopération avec l'industrie devrait se poursuivre dans le cadre des accords existants, notamment par l'intermédiaire de l'Organisation conjointe de coopération en matière d'armement (OCCAR), l'agence européenne chargée de passer des contrats pour le compte de ses pays membres.

Le nouvel investissement sera financé par les ministères italiens de l'Industrie et de la Défense. Le programme est décrit comme "vital" et offrant "des avantages clairs dans l'un des secteurs de la plus haute valeur stratégique pour la défense".

Les commissions parlementaires chargées de la défense doivent approuver la demande d'ici le 12 janvier, selon le site internet de la chambre basse. D'autres projets de dépenses soumis au Parlement concernent des drones, des sous-marins et des avions pilotés à distance pour l'armée de l'air.

Les partis d'opposition ont critiqué les nouveaux projets de dépenses du gouvernement en matière de défense - d'une valeur de plus de 3 milliards d'euros - en faisant valoir qu'ils sont adoptés malgré des investissements insuffisants dans les services sociaux du pays.

"Cela me semble être une véritable gifle pour les familles italiennes. Un cadeau de Noël vraiment désagréable", a déclaré mardi Nicola Fratoianni, député du parti de Alliance Verts et Gauche.

(Reportage d'Angelo Amante, version française Benjamin Mallet, édité par Blandine Hénault)