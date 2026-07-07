L'Italie ne répondra plus aux provocations de Donald Trump - Tajani

L'Italie cessera de réagir aux provocations du président américain Donald Trump, a déclaré mardi le ministre des Affaires étrangères Antonio Tajani lors d'une interview publiée avant l'ouverture, mardi, du sommet de l'Otan (Organisation du Traité de l'Atlantique Nord) en Turquie.

Le mois dernier, la présidente du Conseil Giorgia Meloni avait démenti des propos tenus par le président américain Donald Trump à une chaîne de télévision italienne selon lesquels elle l'aurait "supplié" de prendre une photo avec elle lors du sommet du G7 organisé en début de semaine dans les Alpes françaises.

Cela n'a pas empêché Donald Trump de suggérer une nouvelle fois que Giorgia Meloni cherchait sans cesse sa compagnie avec la publication sur son réseau social Truth Social d'une photo de la cheffe du gouvernement italien accompagnée de cette légende : "MESURE D'ÉLOIGNEMENT NÉCESSAIRE".

Donald Trump "parle pour lui-même. Nous avons un président américain qui adore provoquer, surtout sur les réseaux sociaux. Nous avons décidé de ne plus répondre à ces remarques afin de ne pas attiser les tensions entre nos alliés", a déclaré Antonio Tajani au journal La Stampa.

"Nous sommes et resterons des amis des États-Unis, qui sont notre partenaire stratégique et celui de l’Europe", a-t-il ajouté.

Giorgia Meloni était perçue après le retour de Donald Trump à la Maison Blanche comme l'une de ses plus proches alliées idéologiques en Europe mais les relations entre les deux pays se sont sérieusement détériorées, en raison notamment du refus de Rome de laisser les États-Unis utiliser leurs bases dans la péninsule pour attaquer l'Iran.

Le journal italien Il Foglio a réagi à la provocation de Donald Trump en publiant une photo de lui aux côtés du dirigeant russe Vladimir Poutine, avec la même légende "MESURE D'ÉLOIGNEMENT NÉCESSAIRE".

(Rédigé par Giuseppe Fonte; Version française Rihab Latrache; édité par Benoit Van Overstraeten)