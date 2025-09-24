 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
L’Italie envoie une frégate pour secourir la flottille d’aide à Gaza attaquée par des drones
information fournie par Reuters 24/09/2025 à 15:16

Une flottille d’aide internationale qui tentait d’acheminer des secours vers Gaza a déclaré mercredi avoir été attaquée dans la nuit par des drones, dans les eaux internationales au large de la Grèce, ce qui a conduit l’Italie à dépêcher une frégate militaire pour lui porter assistance.

La flottille internationale Global Sumud utilise une cinquantaine de bateaux civils pour tenter de briser le blocus naval imposé par Israël à Gaza, avec à son bord de nombreux avocats et militants, dont l'activiste suédoise Greta Thunberg.

Les bateaux ont été attaqués par 12 drones dans les eaux internationales, à 30 milles nautiques au large de l’île grecque de Gavdos, a déclaré Marikaiti Stasinou, porte-parole de March to Gaza Greece, membre de la flottille.

Tous les passagers sont sains et saufs après l'explosion des drones au-dessus des navires, a-t-elle déclaré à Reuters.

Le ministre italien de la Défense, Guido Crosetto, a déclaré dans un communiqué que le convoi maritime avait été pris pour cible par des "auteurs actuellement non identifiés". Il a exprimé sa "condamnation la plus ferme" de l'incident.

Il a ajouté que la frégate polyvalente italienne Fasan, qui se trouvait auparavant au nord de la Crète, était déjà en route vers la flottille pour d’éventuelles opérations de sauvetage.

La marine a été mobilisée surtout pour aider les Italiens à bord, a indiqué un responsable, ajoutant que la frégate dispose d’une infirmerie bien équipée.

Israël a à plusieurs reprises critiqué la flottille, accusant ses militants de complicité avec le groupe militant Hamas.

Mercredi, le ministère israélien des Affaires étrangères a averti sur X qu’Israël "prendrait les mesures nécessaires" pour arrêter la flottille si elle n’acceptait pas de déposer l’aide dans un port israélien, laissant aux autorités israéliennes le soin de l’acheminer jusqu’à Gaza.

L’armée israélienne n’a pas immédiatement commenté l’attaque nocturne.

GRENADES ASSOURDISSANTES

Benedetta Scuderi, députée italienne au Parlement européen pour le groupe de gauche Verts/Alliance libre européenne, qui a rejoint la flottille, a déclaré à la radio publique italienne RAI que des drones avaient largué des grenades assourdissantes.

L’une d’elles a touché le mât du voilier sur lequel elle se trouvait, "endommageant complètement" la grand-voile, a-t-elle déclaré.

"Nous sommes dans les eaux internationales au sud de la Crète et nous avons été attaqués pendant trois heures sans que personne n'intervienne", a déclaré la parlementaire.

Un responsable des garde-côtes grecs a déclaré à Reuters que des membres de la flottille les avaient contactés vers 2 heures mercredi pour signaler l’incident. Lorsque l’agence Frontex de l’Union européenne a pris contact avec eux, la flottille a indiqué qu’elle n’avait pas besoin d’aide, a ajouté le responsable.

Greta Thunberg a indiqué que plusieurs bateaux avaient été endommagés après des explosions ciblées et la chute d’objets non identifiés.

"Nous étions conscientes des risques de ce type d’attaques, donc cela ne nous arrêtera pas", a-t-elle déclaré lors d’une conversation avec l’experte de l’Onu pour les territoires palestiniens, Francesca Albanese, diffusée en direct sur Instagram mercredi.

"Nous sommes très, très déterminés à poursuivre notre mission".

Ce mois-ci, la flottille a signalé des attaques de drones contre ses bateaux alors qu’ils étaient amarrés dans un port tunisien.

(Angeliki Koutantou et Alvise Armellini ; avec Lefteris Papadimas, Renee Maltezou, Crispian Balmer, et Angelo Amante ; version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)

Proche orient
