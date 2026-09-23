L’Italie confirme son engagement d'un déficit inférieur à 3% du PIB en 2026

par Giuseppe Fonte

L'Italie va confirmer son engagement à ramener son ratio déficit budgétaire par rapport au PIB sous le plafond de 3% fixé par l'Union européenne en 2026, contre 3,1% en 2025, ont dit des sources, à un moment où le gouvernement peaufine un nouveau projet de budget qui devrait être présenté dans les prochaines semaines.

Le gouvernement s'attend à ce que ce déficit soit cette année conforme à l'objectif de 2,9% annoncé en avril, ont ajouté ces sources.

L'Italie va par ailleurs revoir à la hausse ses prévisions de croissance pour cette année, les portant à 1% contre 0,6% précédemment, a déclaré ce mois-ci la Première ministre Giorgia Meloni, en tenant compte d'une légère amélioration des perspectives économiques malgré des tensions géopolitiques croissantes.

Dans ses prévisions actualisées publiées mercredi, l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) porte sa prévision de croissance de l'économie italienne, la troisième de la zone euro, à 0,9% pour 2026 contre 0,5% lors sa prévision de juin.

Ramener le déficit en dessous du plafond fixé par l'UE est une condition essentielle pour que l'Italie sorte de la procédure pour déficit excessif (PDE) de l'Union européenne, un objectif prioritaire de longue date pour le ministre de l'Économie Giancarlo Giorgetti.

L'ISTAT, l'institut national de statistique, a cependant douché les espoirs du gouvernement d'une sortie rapide de cette procédure cette année, en confirmant mardi que le déficit budgétaire de 2025 s'élevait à 3,1% du PIB, et ce malgré des déclarations répétées de l'équipe au pouvoir au sujet d'une possible révision à la baisse.

Les données de l'ISTAT montrent au contraire que le déficit de l'année dernière a été revu à la hausse, de 550 millions d’euros.

"Malheureusement, l'Italie ne sera pas en mesure de sortir de la procédure pour déficit excessif cette année, comme nous l'espérions, mais (...) ceci pourrait arriver en 2027", a déclaré Giancarlo Giorgetti dans un communiqué rendu public à la suite de la publication des données de l’ISTAT.

Rome devra convaincre la Commission européenne du caractère durable de son assainissement budgétaire avant d'obtenir le feu vert de l'UE à une sortie de l'Italie de la PDE, a déclaré mardi un porte-parole de l'UE.

Pour 2027, l'Italie prévoit à ce stade un déficit budgétaire représentant 2,8% de son produit intérieur brut (PIB).

(Par Giuseppe Fonte, Version française Matthieu Huchet, édité par Benoit Van Overstraeten)