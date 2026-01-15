 Aller au contenu principal
L'Iran rouvre son espace aérien après une fermeture temporaire
information fournie par Reuters 15/01/2026 à 04:52

(Actualisé avec réouverture de l'espace aérien iranien)

L'Iran a rouvert jeudi son espace aérien après l'avoir fermé pendant près de cinq heures, sur fond de menace d'une intervention militaire américaine contre Téhéran.

L'espace aérien a été fermé à tous les avions à l'exception des appareils assurant des vols internationaux à destination et au départ de l'Iran qui possédaient une autorisation à partir de 22h15 GMT mercredi soir, était-il annoncé sur le site internet de l'administration fédérale américaine de l'aviation.

Cette annonce a été retirée peu avant 03h00 GMT jeudi, selon le site internet Flightradar24.

Washington procède au retrait d'une partie de son personnel au Moyen-Orient après que Téhéran a menacé mercredi de prendre pour cible les bases militaires américaines dans la région face à la possibilité d'une intervention des Etats-Unis brandie par Donald Trump.

Les attaques de missiles et de drones qui se déroulent dans un nombre croissant de zones de conflit présentent des risques importants pour le trafic aérien.

La plus grande compagnie aérienne indienne IndiGo INGL.NS a déclaré que certains de ses vols internationaux seraient affectés par la fermeture soudaine de l'espace aérien iranien.

Un avion de la compagnie aérienne russe Aeroflot AFLT.MM à destination de Téhéran est retourné à Moscou après la fermeture de l'espace aérien, selon le site internet Flightradar24.

Certaines compagnies aériennes comme Turkish Airlines ou flydubai ont déjà annulé plusieurs de leurs vols à destination de l'Iran cette semaine.

(David Shepardson, Kanjyik Ghosh, Keith Weir, Steven Scheer, Nathan Gomes et Ben Blanchard; version française Camille Raynaud)

