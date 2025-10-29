 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'Inter enfonce la Fiorentina
information fournie par So Foot 29/10/2025 à 22:48

L'Inter enfonce la Fiorentina

L'Inter enfonce la Fiorentina

Inter 3-0 Fiorentina

Buts : Çalhanoğlu (66 e , 88 e S.P.) Sučić (71 e )

Des but en Serie A, on ne demande que ça.…

QB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le Bayern enchaîne à J-6 du choc contre le PSG
    Le Bayern enchaîne à J-6 du choc contre le PSG
    information fournie par So Foot 29.10.2025 23:46 

    Le PSG est prévenu. Le Bayern a signé sa 14 e victoire en 14 matchs cette saison à l’occasion de son deuxième tour de Coupe d’Allemagne à Cologne (1-4). Les locaux y ont cru en ouvrant le score par l’intermédiaire de Ragnar Ache (31 e ), mais le Bayern a vite rappelé ... Lire la suite

  • Palace torpille Liverpool, ça passe pour Arsenal, City et Chelsea
    Palace torpille Liverpool, ça passe pour Arsenal, City et Chelsea
    information fournie par So Foot 29.10.2025 23:31 

    À force de creuser, Liverpool finira pas trouver du pétrole. L’équipe A des Reds n’a pas la pêche, et la version A’ ne fait pas mieux. La bande de Wataru Endo a subi la loi de sa bête noire, Crystal Palace, à Anfield mercredi (0-3). Ismaïla Sarr a endossé le rôle ... Lire la suite

  • L'OL et Rennes remontés par Toulouse et le Paris FC, Strasbourg facile contre Auxerre
    L'OL et Rennes remontés par Toulouse et le Paris FC, Strasbourg facile contre Auxerre
    information fournie par So Foot 29.10.2025 23:10 

    XXX Plus d’informations à venir… Paris FC 3-3 Lyon Buts : Camara (65 e ), Kebbal (77 e ) et Marchetti (84 e ) pour le PFC // Tolisso (5 e ) et Šulc (51 e , 58 e ) pour l’OL … Par Clément Gavard pour SOFOOT.com

  • L'OM gâche contre Angers
    L'OM gâche contre Angers
    information fournie par So Foot 29.10.2025 23:09 

    Secoué pendant 45 minutes, l'OM pensait avoir fait le plus dur en prenant l'avantage. Les Marseillais ont cependant craqué dans le temps additionnel contre Angers (2-2) et ratent l'occasion de reprendre la première place. Marseille 2-2 Angers Buts : Vaz (52 e , ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank