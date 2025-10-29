L'Inter enfonce la Fiorentina
Inter 3-0 Fiorentina
Buts : Çalhanoğlu (66 e , 88 e S.P.) Sučić (71 e )
Des but en Serie A, on ne demande que ça.…
QB pour SOFOOT.com
Le PSG est prévenu. Le Bayern a signé sa 14 e victoire en 14 matchs cette saison à l'occasion de son deuxième tour de Coupe d'Allemagne à Cologne (1-4). Les locaux y ont cru en ouvrant le score par l'intermédiaire de Ragnar Ache (31 e ), mais le Bayern a vite rappelé ...
À force de creuser, Liverpool finira pas trouver du pétrole. L'équipe A des Reds n'a pas la pêche, et la version A' ne fait pas mieux. La bande de Wataru Endo a subi la loi de sa bête noire, Crystal Palace, à Anfield mercredi (0-3). Ismaïla Sarr a endossé le rôle ...
Paris FC 3-3 Lyon Buts : Camara (65 e ), Kebbal (77 e ) et Marchetti (84 e ) pour le PFC // Tolisso (5 e ) et Šulc (51 e , 58 e ) pour l'OL
Secoué pendant 45 minutes, l'OM pensait avoir fait le plus dur en prenant l'avantage. Les Marseillais ont cependant craqué dans le temps additionnel contre Angers (2-2) et ratent l'occasion de reprendre la première place. Marseille 2-2 Angers Buts : Vaz (52 e , ...
