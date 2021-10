L’Inserm lance sa riposte contre les « fake news santé »

Faut-il vivre sans soutien-gorge ? À quand une pilule contraceptive masculine ? La puberté est-elle de plus en plus précoce chez les filles ? Faut-il manger cru plutôt que cuit ? Les chiens peuvent-ils détecter les cancers ? Le vaccin ARN est-il une menace pour nos gènes ? À l’heure où les débats sur la pandémie, le pass sanitaire ou les vaccins conduisent à une profusion de fake news sur les réseaux sociaux, l’Inserm fait le pari de la science et de la pédagogie.

L’instrument de cette riposte, c’est le livre Fake news santé, écrit sous la direction de Laurianne Geffroy et Léa Surugue aux éditions Le Cherche-Midi. En quelque 280 pages, plusieurs dizaines de chercheurs, épidémiologistes, immunologiques, cancérologues et toxicologues remettent les pendules à l’heure en s’attaquant à des idées reçues sur la science et la médecine, parfois vraies, souvent fausses, mais bien implantées dans l’esprit du public. Le tout dans un langage clair, simple sans être simpliste.

« Avec le Covid, on a entendu vraiment tout et n’importe quoi »

« Apprendre des choses aux gens, vulgariser, informer le grand public sur des choses importantes », c’est le but avoué de cet ouvrage selon Palma Rocchi, directrice de recherche à l’Inserm. Spécialiste de l’ARN messager, elle a notamment participé à l’écriture du chapitre « cancer » du livre, où l’on apprend que les chiens peuvent détecter

