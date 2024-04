L’inquiétante hausse du nombre d’adolescents présentant un risque important de dépression

« Les études convergent : la santé mentale des adolescents s'est dégradée, en France comme à l'international. Restons mobilisés pour le bien-être des jeunes ! » déclare dans un communiqué de presse la docteure Caroline Semaille, la directrice générale de Santé publique France (SpF). Ce mardi, l'Agence nationale de santé publique a publié une nouvelle enquête sur la santé mentale et le bien-être des adolescents. Après avoir interrogé 9 337 élèves du second degré, les auteurs de l'étude pointent des résultats « contrastés ».

De fait, si huit adolescents sur dix ont le sentiment d'être en bonne santé, Santé publique France observe « une part non négligeable de jeunes présentant un risque de dépression et déclarant un sentiment de solitude, des plaintes psychologiques et/ou somatiques ou des pensées suicidaires ». Le Point vous résume en trois points les apprentissages de cette nouvelle étude réalisée par l'École des hautes études en santé publique (EHESP) et l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives (OFDT), en partenariat avec l'Éducation nationale.

Sans grande surprise, les équipes de SpF relèvent une « nette dégradation de leur santé mentale entre 2018 et 2022 ». En 2022, 86,2 % des collégiens et 83,5 % des lycéens se sont déclarés en « excellente » ou en « bonne » santé. A