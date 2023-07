"L'inflation va revenir vers 2% d'ici 2025", assure la Banque de France

François Villeroy de Galhau, le 12 avril à Washington DC. ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / KEVIN DIETSCH )

"La baisse de l'inflation a commencé et elle devrait être assez sensible en 2024", a indiqué François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France, au micro de France Info ce mardi 11 juillet.

Selon un chiffre provisoire de l'Institut national de la statistique (Insee), l'inflation a atteint 4,5% sur un an en juin. Et selon François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France, "c'est trop", a-t-il estimé au micro de France Info ce mardi 11 juillet.

Il a néanmoins assuré que "la baisse a commencé, et elle devrait être assez sensible en 2024. Dans notre prévision actuelle, l'inflation en moyenne l'an prochain devrait déjà être descendue à 2,5", a poursuivi François Villeroy de Galhau. "Il ne faut pas que la maladie s'installe, et le remède, c'est la responsabilité de la banque centrale européenne et de la banque de France", a continué le gouverneur de la Banque de France.

"Compte tenu de ce que nous faisons sur les taux d'intérêt, nous prévoyons que l'inflation va continuer à baisser et va revenir vers 2% d'ici 2025, c'est un engagement que je prends ce matin", a-t-il promis.

Dimanche, lors des Rencontres économiques d'Aix-en-Provence, il a indiqué qu'en France "nous avons passé le pic d'inflation (...) et nous allons bientôt atteindre le point haut sur les taux d'intérêt en zone euro". "Il ne s'agira pas d'un pic, mais plutôt d'un haut plateau sur lequel nous devrons rester suffisamment longtemps pour assurer la pleine transmission de tous les effets de la politique monétaire", a-t-il précisé.

Pour tenter d'endiguer l'inflation, la banque centrale s'est lancée depuis un an dans un resserrement monétaire d'une ampleur inédite. Elle a relevé ses taux directeurs de 4 points de pourcentage sur les onze derniers mois, et porté son taux de référence sur les dépôts à 3,5%. La présidente de la BCE, Christine Lagarde, a prévenu que la hausse des taux se poursuivrait en juillet.