L'Indonésie et la Thaïlande frappées par des intempéries de grande ampleur
information fournie par Reuters 27/11/2025 à 14:07

par Thomas Suen et Mandy Leong

L es intempéries qui frappent l'Asie du Sud-Est ont fait 55 morts en Thaïlande alors que le passage d'un cyclone en Indonésie a fait 61 victimes, ont rapporté jeudi les gouvernements locaux des deux pays.

Des équipes de secouristes aidés de drones et d'hélicoptères ont été déployés en Thaïlande qui fait face depuis une semaine à des pluies torrentielles dans neuf provinces du sud du pays, touchant près de 3 millions de personnes.

L'armée thaïlandaise a mobilisé un porte-avions, 20 hélicoptères et acheminé des camions pour délivrer de la nourriture, des médicaments et des canots pneumatiques.

L'armée a également lancé un appel pour réquisitionner des bateaux et jet-ski afin de secourir des personnes bloquées par des eaux pouvant atteindre deux mètres de hauteur.

Le niveau des eaux a baissé jeudi dans la ville de Hat Yai, la plus touchée de Thaïlande, incitant les pouvoir locaux à l'optimisme quant à la reprise des services de base.

"Les efforts pour aider les gens continuent, mais la lutte contre les inondations sera longue", a déclaré Siripong Angkasakulkiat, porte-parole du gouvernement thaïlandais.

En Indonésie, un cyclone tropical a provoqué des inondations mortelles et des glissements de terrain sur l'île de Sumatra, la plus grande du pays et peuplée de 60 millions d'habitants.

Au moins 100 personnes sont portées disparues alors que les coupures de courant et les dégâts sur les infrastructures ralentissent les opérations de sauvetage.

Ces épisodes météorologiques font suite au passage de plusieurs typhons et moussons intenses qui ont touché les Philippines et le Vietnam ces dernières semaines.

Les scientifiques attribuent ces phénomènes extrêmes à l'interaction de deux systèmes actifs, le typhon Koto aux Philippines et la formation anormale du cyclone Senyar dans le détroit de Malacca.

La Malaisie, frontalière de la Thaïlande, a également été touchée par des crues torrentielles qui ont tué deux personnes et forcé quelque 34.000 habitants à trouver refuge.

(Reportage de Thomas Suen à Hat Yai, Thaïlande, Mandy Leong et Hasnoor Hussein à Kuala Perlis, Malaisie, et Stanley Widianto à Jakarta; contributions de Panarat Thepgumpanat et Chayut Setboonsarng à Bangkok, Danial Azhar et Rozanna Latiff à Kuala Lumpur; version française Zhifan Liu, édité par Blandine Hénault)

