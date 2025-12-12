L'Indonésie espère conclure les négociations tarifaires avec les États-Unis d'ici la fin de l'année, selon un fonctionnaire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de nouveaux détails et contextes aux paragraphes 3-6)

L'Indonésie espère achever les négociations tarifaires avec les États-Unis d'ici la fin de l'année, a déclaré vendredi son négociateur en chef, ajoutant qu'une délégation s'envolera bientôt pour Washington D.C. afin de poursuivre les pourparlers.

Cette déclaration fait suite à un appel téléphonique entre Airlangga et le représentant américain au commerce, Jamieson Greer, concernant les droits de douane.

"Nous sommes d'accord pour compléter ce qui a été convenu dans la déclaration des dirigeants du 22 juillet", a déclaré Airlangga lors d' un forum économique.

Un fonctionnaire américain, s'exprimant sous le couvert de l'anonymat, a déclaré que l'accord commercial entre les deux pays risquait de s'effondrer parce que Jakarta revenait sur plusieurs engagements qui avaient été convenus précédemment.

Jakarta a toutefois déclaré que les négociations avec Washington se poursuivaient et que leur "dynamique" était normale, ajoutant que l'harmonisation du langage était nécessaire pour sceller l'accord.

Les États-Unis ont imposé des droits de douane de 19 % sur les produits indonésiens, contre 32 % auparavant , après que Jakarta a accepté d'éliminer les droits de douane sur plus de 99 % des produits américains et de supprimer toutes les barrières non tarifaires auxquelles sont confrontées les entreprises américaines.