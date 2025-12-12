L'Indonésie espère achever les négociations tarifaires avec les États-Unis d'ici la fin de l'année, selon son négociateur en chef

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'Indonésie espère achever les négociations tarifaires avec les États-Unis d'ici la fin de l'année, a déclaré vendredi son négociateur en chef, ajoutant qu'une délégation s'envolera bientôt pour Washington D.C. afin de poursuivre les pourparlers.

Airlangga Hartarto a déclaré que l'Indonésie et les États-Unis s'étaient mis d'accord pour conclure ce qui avait été convenu en juillet.

Cette déclaration fait suite à un appel téléphonique entre Airlangga et le représentant américain au commerce, Jamieson Greer, concernant les droits de douane.