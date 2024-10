L'indexation des retraites sur l'inflation décalée de six mois

( AFP / BERTRAND GUAY )

"Le pouvoir d'achat des retraités, ce n'est pas une variable d'ajustement", avait pourtant assuré le président de la République Emmanuel Macron en juin dernier, après la dissolution de l'Assemblée nationale.

Ce ne sera pas pour tout de suite. Selon une source gouvernementale ce mercredi 2 octobre, le projet de budget pour 2025, qui sera dévoilé le 10 octobre, prévoit un report au 1er juillet de l'indexation des retraites sur l'inflation, et un effort de 60 milliards d'euros pour redresser les finances publiques.

Les montants des pensions de retraite sont habituellement revalorisés au 1er janvier. L'idée de jouer sur l'indexation pour ralentir les dépenses publiques était dans l'air depuis le printemps dernier. L'ex-ministre du Budget Thomas Cazenave y avait fait allusion dès février, mais le président de la République avait immédiatement fait part de son opposition.

En juin, après la dissolution de l'Assemblée nationale, Emmanuel Macron avait répété son opposition. "Je vais être très clair, les retraites seront bien indexées sur l'inflation, le pouvoir d'achat des retraités, ce n'est pas une variable d'ajustement", avait-il assuré. Selon le directeur de la Sécurité sociale (DSS), Pierre Pribille, auditionné ce mercredi matin au Sénat, l'indexation des pensions en janvier 2024 (+5,3%) a représenté "une dépense supplémentaire d'environ 15 milliards d'euros" .

Les retraités français jouissent d'un meilleur niveau de vie que dans beaucoup d'autres pays

L'idée de sous-indexer les retraites - risquée sur le plan électoral au regard de la part importante de retraités parmi les électeurs actifs - est défendue régulièrement par des économistes et experts. Ceux-ci rappellent que les retraités français jouissent d'un meilleur niveau de vie, par rapport aux actifs, que dans beaucoup d'autres pays. Selon le rapport 2024 du Conseil d'orientation des retraites (COR), qui a fait une comparaison avec 11 pays occidentaux, la France et l'Italie présentent la situation la plus favorable aux retraités, avec un niveau de vie des 65 ans et plus qui représente respectivement 96 et 98% de celui des actifs. La Belgique et les Pays-Bas sont en queue de classement, avec un niveau de vie égal à 78 et 79% de la population.

Le COR note également qu'en France, le décrochage du niveau de vie moyen après 75 ans, observé dans tous les pays, est parmi les plus faibles (-7 points sur le niveau de vie des 65-75 ans, contre -26 points en Suède). Repousser la date d'entrée en vigueur de l'indexation est une "autre manière de désindexer", indiquait dans une note en juin l'Ifrap, un cercle de réflexion très libéral. Selon l'Ifrap, ces reports de date ont déjà été utilisés par le gouvernement en 2009, 2014, 2015 et 2018. "Au total, depuis 2013, les pensions auront 'perdu' 2 ans et 9 mois de réévaluation", précisait-il.