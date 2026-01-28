 Aller au contenu principal
L'indépendance de la Fed ne signifie pas l'absence de responsabilité, déclare Scott Bessent, du Trésor américain, à CBS News
information fournie par Reuters 28/01/2026 à 22:06

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, a déclaré que l'enquête du ministère de la Justice sur le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, devrait indiquer aux futurs présidents de la Fed que "l'indépendance ne signifie pas l'absence de responsabilité", a rapporté CBS News mercredi.

Banques centrales
