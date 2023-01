L'important budget mensuel moyen d'un fumeur pour l'achat de cigarettes

Des dépenses aux effets multiples. Selon une étude de l'Alliance contre le tabac (ACT), publiée ce lundi et relayée par France Info, un fumeur dépense en moyenne 207 euros par mois pour son tabac. Sur l'année, ce sont 2 484 euros en moyenne consacrés aux cigarettes. Si le coût des paquets est important, « l'industrie du tabac ne ruine pas que la santé », selon l'association antitabac.

En plus des effets sur la santé, le tabac aggrave également les inégalités sociales. « Un Français sur cinq reconnaît avoir renoncé à certains achats ou certaines activités pour subvenir à sa consommation de tabac », affirme l'étude, certains fumeurs sacrifiant même des dépenses au profit des cigarettes. Selon la catégorie de la population, ces sacrifices varient. Ils montent à 42 % chez les jeunes de moins de 35 ans et à 29 % chez les parents. Pour l'association, la consommation du tabac augmente parallèlement à la diminution des revenus.

Vers des « incitations financières »

Selon l'étude, « deux fois plus de fumeurs quotidiens » possèdent les revenus les moins élevés parmi les Français. « 32 % des personnes n'ayant aucun diplôme ou un diplôme inférieur au baccalauréat [fument] contre 17,1 % des titulaires d'un diplôme supérieur au baccalauréat », précise l'ACT. « Plus éloignées du système de soins et moins réceptives aux messages habituels de prévention, ces personnes ont également moins de

