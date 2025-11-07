 Aller au contenu principal
L'impact de la fermeture du gouvernement américain est bien pire que prévu, selon un conseiller de la Maison Blanche
information fournie par Reuters 07/11/2025 à 14:57

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de commentaires sur le marché du travail et les paragraphes 2 à 7 de la Fed)

L'impact économique de la fermeture du gouvernement américain est bien pire que prévu, mais l'économie américaine devrait se redresser rapidement une fois qu'elle aura pris fin, a déclaré Kevin Hassett, conseiller économique de la Maison Blanche, vendredi.

Les projets de construction commencent à ralentir et les voyages souffrent, a déclaré M. Hassett lors d'une interview accordée à Fox Business Network.

"Les voyages et les loisirs sont très touchés en ce moment, et s'ils continuent à l'être, si le transport aérien se dégrade encore pendant une semaine ou deux, on peut dire qu'il y aura au moins un ralentissement à court terme", a déclaré M. Hassett.

M. Hassett, directeur du Conseil économique national, s'est abstenu de dire qu'une partie de l'économie américaine était en récession, n'allant pas aussi loin que le secrétaire au Trésor Scott Bessent la semaine dernière .

Le marché du travail est un peu plus mou, en partie à cause de l'incertitude causée par la fermeture du gouvernement pendant 38 jours, a déclaré M. Hassett lors de l'émission "Mornings with Maria"

M. Hassett s'est dit déçu après que le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a déclaré que la Fed pourrait suspendre ses taux d'intérêt en décembre.

Dans ses remarques aux journalistes plus tard à la Maison Blanche, M. Hassett a déclaré qu'il s'attendait à ce que l'économie américaine rebondisse rapidement une fois que le gouvernement fédéral aura rouvert ses portes.

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.



