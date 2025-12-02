L'IA risque de creuser les inégalités entre pays pauvres et riches, alerte l'Onu

L'intelligence artificielle (IA) pourrait accentuer les inégalités entre les pays développés et ceux en développement, selon un rapport publié mardi par l'Onu, qui appelle à l'instauration de mesures politiques pour limiter ce phénomène.

Le rapport publié par le Programme de développement des Nations unies (PNUD) avertit d'une possible "grande divergence" entre les nations en matière de performances économiques, de compétences de la population et de systèmes de gouvernance.

"Nous pensons que l'IA annonce une nouvelle ère de montée des inégalités entre les pays, qui fait suite à des années de convergence au cours des 50 dernières années", a déclaré Philip Schellekens, économiste en chef du bureau Asie-Pacifique du PNUD, à l'occasion d'un point de presse à Genève.

Le texte, intitulé "La prochaine grande divergence: pourquoi l'IA pourrait creuser les inégalités entre les pays", indique que le commerce, la technologie et le développement ont permis de réduire les inégalités entre Etats lors des dernières décennies, apportant des avancées en matière de salaires, de santé et d'éducation.

Ces avancées risquent de s'éroder, selon le document publié par l'agence onusienne.

Même les Etats plus prospères pourraient en pâtir si des Etats en développement venaient à rater le train de l'IA, selon Philip Schellekens.

"Si les inégalités continuent de croître, les conséquences en matière de sécurité, de migration clandestine deviendront également plus préoccupantes", estime-t-il.

(Reportage d'Emma Farge; version française Zhifan Liu)