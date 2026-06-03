L'IA devrait faire doubler la consommation d'énergie et d'eau des centres de données d'ici 2030 - Onu

La consommation en eau et en électricité des centres de données devrait être multipliée par deux d'ici 2030 en raison surtout de l'explosion de la demande pour l'intelligence artificielle (IA) , ont déclaré mercredi des chercheurs de l'Onu.

L'Institut de l'eau, de l'environnement et de la santé de l'Université des Nations Unies a averti dans un rapport que le déploiement rapide de l'IA pourrait mettre à rude épreuve les ressources foncières déjà rares et créer des montagnes de déchets électroniques.

D'après le rapport, en 2025, les centres de données ont consommé 448 térawattheures (TWh) d'électricité dans le monde, soit plus que l'ensemble de l'Arabie saoudite. L'IA a représenté un cinquième de cette consommation.

Les centres de données ont également consommé 4.500 milliards de litres d'eau, soit suffisamment pour répondre aux besoins de plus de 600 millions de personnes en Afrique subsaharienne, tout en générant 189 millions de tonnes d'émissions de dioxyde de carbone.

"Le débat public considère encore souvent l'IA comme un logiciel, mais l'IA est aussi une infrastructure physique : centres de données, production d'électricité, systèmes de refroidissement, réseaux de transmission, puces, minéraux, terre et eau", a déclaré Kaveh Madani, directeur de l'institut et principal auteur du rapport.

D'ici 2030, la consommation électrique annuelle des centres de données devrait doubler pour atteindre 945 TWh, soit quasi la consommation globale du Japon, l'IA représentant 40% du total.

La consommation annuelle d'eau devrait atteindre 9.300 milliards de litres, tandis que les émissions de CO2 s'élèveront à 399 millions de tonnes d'ici 2030.

L'empreinte foncière des centres de données devrait également augmenter, passant de 6.900 kilomètres carrés en 2025 à plus de 14.500 kilomètres carrés d'ici 2030, indique encore le rapport.

Même si l'IA peut améliorer l'efficacité en optimisant les réseaux électriques et en réduisant le gaspillage, la demande globale d'électricité et d'eau devrait tout de même augmenter, car les pays et les entreprises se livrent une course effrénée pour développer de nouvelles capacités.

"À l’heure actuelle, la course à la croissance la plus rapide éclipse les principes fondamentaux de la croissance durable", a déclaré Kaveh Madani.

"Dans certaines régions, une expansion mal planifiée des centres de données pourrait accentuer la pression sur les ressources existantes. C’est pourquoi une planification responsable est essentielle dès maintenant, avant que les infrastructures et les dépendances ne soient figées", a-t-il ajouté.

(Rédigé par David Stanway ; version française Coralie Lamarque, édité par Benoit Van Overstraeten)