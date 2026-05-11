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L'homme accusé d'avoir tenté d'assassiner Trump au dîner des correspondants plaide non coupable
information fournie par Reuters 11/05/2026 à 17:15

par Andrew Goudsward

L'homme accusé d'avoir tenté d'assassiner le président américain Donald Trump lors d'un gala de la presse à la Maison Blanche le mois dernier a plaidé non coupable lundi de toutes les accusations le visant.

Cole Allen, 31 ans, originaire de Californie, n'a pas pris la parole devant le tribunal, son avocate Tezira Abe ayant plaidé en son nom. Il est notamment accusé de tentative d'assassinat du président et d'agression d'un agent fédéral.

Les procureurs affirment que Cole Allen a tiré avec un fusil de chasse sur un agent des services secrets américains et a pris d'assaut un poste de contrôle de sécurité lors d'une attaque déjouée visant Donald Trump et d'autres membres de son administration lors du dîner des correspondants de la Maison blanche.

Cole Allen se serait rendu à Washington en train, muni d'un fusil de chasse, d'un pistolet et de couteaux, et aurait réservé une chambre au Washington Hilton, où le dîner du 25 avril avait lieu, ont poursuivi les procureurs.

Il est apparu au tribunal portant une combinaison orange et menotté à la taille pendant la brève audience. Il s'agissait de sa première comparution devant le tribunal fédéral de Washington devant le juge qui présidera le reste de l'affaire, Trevor McFadden.

La semaine dernière, un autre juge a présenté ses excuses à Cole Allen pour le traitement qu'il a subi dans une prison locale de Washington D.C, où il avait notamment été placé sous surveillance anti-suicide et isolé des autres détenus.

L'audience de ce lundi a donné un avant-goût de la prochaine bataille juridique majeure dans cette affaire : la tentative de Cole Allen de faire récuser le procureur général par intérim Todd Blanche et la procureure fédérale Jeanine Pirro de l'affaire, au motif que ces derniers étaient présents au dîner des correspondants et auraient pu être pris pour cible.

L'avocat de Cole Allen, Eugene Ohm, a déclaré que la défense allait probablement demander la récusation de l'ensemble du bureau du procureur fédéral de Washington, dirigé par Jeanine Pirro, en raison de son amitié avec Donald Trump et de son statut de victime potentielle.

"Il est tout à fait inapproprié que les victimes d'un événement présumé comme celui-ci poursuivent individuellement l'affaire", a déclaré Eugene Ohm.

Les procureurs doivent répondre à la requête de la défense d'ici le 22 mai. Jeanine Pirro avait précédemment déclaré à CNN que sa "capacité à instruire cette affaire n'a rien à voir avec le fait que j'étais présente".

(Reportage Andrew Goudsward ; rédigé par Katharine Jackson ; version française Etienne Breban, édité par Benoit Van Overstraeten)

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