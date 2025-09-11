L'explosion d'un camion-citerne à Mexico fait quatre morts et 90 blessés

Des pompiers mexicains surveillent la zone où un camion-citerne transportant du gaz a explosé, dans l'est de Mexico, le 10 septembre 2025 ( AFP / Valentina ALPIDE )

Quatre personnes ont été tuées et 90 blessées, dont certaines grièvement, mercredi par l'explosion d'un camion-citerne transportant du gaz dans un quartier très peuplé de Mexico, a annoncé la mairie.

L'explosion, survenue alors que le véhicule circulait près d'un pont d'Iztapalapa, une zone très peuplée de l'est de la capitale, a également provoqué d'importants dégâts matériels.

"Malheureusement, le nombre de personnes décédées est de quatre", a annoncé la maire de Mexico, Clara Brugada, sur le réseau social X, tout en annonçant un bilan de 90 blessés, dont 10 ont ensuite pu quitter l'hôpital.

Certains des blessés ont été évacués par hélicoptère, des centaines de secouristes et de militaires participant aux secours d'urgence.

Des proches de victimes se sont rassemblés devant les hôpitaux de la ville, pour tenter d'obtenir des nouvelles des leurs, dont certains présentent des brûlures sur presque tout le corps.

"Qu'on nous donne des informations, car ce qui s'est passé est très grave", a déclaré aux journalistes un jeune homme qui cherchait à obtenir des nouvelles de sa mère dans l'un des hôpitaux de la région.

Devant les centres médicaux, des gestes de solidarité abondent de la part des riverains qui viennent apporter du café et du pain aux familles des victimes, âgées de un à 60 ans.

La présidente du Mexique, Claudia Sheinbaum, a exprimé sur X sa "solidarité" et son "soutien" aux proches des victimes.

- "Vêtements en feu" -

Le parquet a ouvert une enquête sur les causes de l'accident. Selon les premiers éléments de l'enquête, le camion-citerne, qui transportait 50.000 litres de gaz, n'était pas assuré pour ce genre de transport.

Des images diffusées par la télévision et sur les réseaux sociaux montrent le moment de l'explosion. Puissante, elle a produit d'énormes flammes visibles de loin.

Sur ces images, on peut voir une femme tenant un bébé dans les bras, des blessures apparentes aux bras et au visage. On aperçoit également deux hommes aux vêtements en partie brûlés.

Une autre vidéo montre des dizaines de personnes fuyant le lieu de l'accident, terrifiées, les flammes derrière elles.

Des pompiers mexicains éteignent les flammes provenant d'un camion-citerne qui a explosé, dans l'est de Mexico, le 10 septembre 2025 ( AFP / Valentina Alpide )

"Les caméras de vidéosurveillance ont montré des personnes dont les vêtements étaient en feu sortant de leur véhicule", a déclaré à la presse Pablo Vazquez, secrétaire à la sécurité de la capitale.

Le camion-citerne s'"est renversé" sur la chaussée, a indiqué la maire de Mexico, Clara Brugada. Les pompiers ont réussi à maîtriser les flammes, selon des images tournées sur les lieux.

Quelque 28 véhicules ont été touchés par l'explosion, certains pratiquement calcinés.

La fumée provoquée par l'incendie a atteint une station de trolleybus, l'un des principaux moyens de transport de cette mégapole de 9,2 millions d'habitants. Quelque 1,8 million de personnes vivent à Iztapalapa, l'une des zones les plus peuplées du pays.

Les accidents sont fréquents au Mexique, pays de quelque 130 millions d'habitants aux normes de sécurité parfois mal respectées.

Lundi, dix personnes avaient été tuées et 41 blessées dans une collision entre un train et un bus sur un passage à niveau à Atlacomulco, à une soixantaine de kilomètres du centre de Mexico.

L'explosion de mercredi a ravivé le souvenir d'accidents impliquant des véhicules de transport de combustibles et des infrastructures d'hydrocarbures. En janvier 2019, l'incendie puis l'explosion d'un pipeline avait fait 137 morts à Tlahuelilpan, dans l'Etat central d'Hidalgo.