L'évacuation des randonneurs bloqués par la neige au Tibet devrait s’achever mardi-source
information fournie par Reuters 07/10/2025 à 10:52

(Actualisé tout du long avec précisions, détails, contexte)

par Ryan Woo

Les efforts déployés pour évacuer plus de 200 randonneurs encore piégés par une tempête de neige survenue ce week-end près de la face orientale du mont Everest, au Tibet, devraient s'achever mardi, a déclaré une source au fait de la situation.

L'intérieur de la Chine a attiré de nombreux adeptes du sport et du plein air depuis le 1er octobre, qui marque le début d'une période de huit jours de congés, mais un blizzard soudain au cours du week-end a pris de court des centaines de randonneurs venus admirer la face Kangshung de l’Everest.

Les opérations d'évacuation, qui ont commencé lundi, devraient être achevées mardi, a déclaré la source, qui a requis l'anonymat. Le gouvernement régional du Tibet n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat.

La neige est tombée tout au long de la journée de samedi dans la vallée de Karma, située à une altitude moyenne de 4.200 mètres.

Dimanche, quelque 350 autres randonneurs bloqués par le blizzard dans la vallée ont déjà été guidés vers un lieu sûr par des sauveteurs locaux.

"Heureusement, certaines personnes devant nous avaient ouvert la voie, laissant des traces de pas que nous pouvions suivre, ce qui nous a un peu facilité la tâche. Sinon, nous n'aurions jamais pu nous en sortir seuls", a déclaré Eric Wen, 41 ans, ajoutant qu'il avait parcouru péniblement 19 km pour quitter la vallée.

Longtemps isolée, la vallée de Karma reste relativement intacte, avec une végétation luxuriante et des forêts alpines alimentées par la fonte des glaciers, contrastant avec l’aridité de la face nord de l’Everest.

Au nord du Tibet, un randonneur est décédé dimanche d’hypothermie et de mal aigu des montagnes après avoir été bloqué par des tempêtes de neige dans un ravin des monts Qilian, à la frontière des provinces de Qinghai et de Gansu. Lundi soir, 213 personnes dans la région de Qilian ont été mises en sécurité, a rapporté mardi la Télévision centrale de Chine (CCTV).

Mardi, les autorités du Xinjiang, dans l’ouest de la Chine, ont suspendu les randonnées et le camping dans la région des lacs de Kanas, dans les montagnes de l’Altaï.

Dimanche, la police patrouillant dans la région a rencontré un groupe de 16 randonneurs, dont l’un, présentant des symptômes d’hypothermie et incapable de se déplacer, a été transporté à l’hôpital et se trouve désormais dans un état stable, a rapporté CCTV.

Jusqu’à présent, la police a convaincu plus de 300 randonneurs se dirigeant vers la zone de faire demi-tour. Mardi, la chaîne a déclaré que les autoroutes avaient été dégagées de la glace et de la neige dangereuses qui les avaient recouvertes au cours du week-end, bloquant les véhicules de tourisme.

(Reportage Ryan Woo, Bureau de Pékin, et Joyce Zhou à Hong Kong; version française Camille Raynaud et Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

