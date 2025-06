"L'Europe va payer un prix ENORME" : le chef de l'Otan encense la "victoire" de Donald Trump sur les dépenses de sécurité

"Vous allez réaliser quelque chose qu'AUCUN président américain n'était parvenu à faire durant des décennies", s'est félicité Mark Rutte.

Mark Rutte et Donald Trump à Washington, aux États-Unis, le 13 mars 2025. ( AFP / MANDEL NGAN )

Donald Trump a rendu public, mardi 24 juin, le message dithyrambique que lui a adressé le chef de l'Otan Mark Rutte avant le sommet de l'Alliance à La Haye, et dans lequel celui-ci fait l'éloge du président américain et de sa politique.

Sur sa plateforme Truth Social, Donald Trump a diffusé des captures d'écran très flatteuses. "L'Europe va payer un prix ENORME" pour financer sa défense "comme elle le devait" et "ce sera votre victoire", écrit Mark Rutte, alors que Donald Trump critique régulièrement les "mauvais payeurs" européens.

"Vous vous envolez vers un nouveau grand succès" à La Haye, où les alliés de l'Otan vont confirmer l'augmentation de leurs dépenses en matière de défense, explique l'ancien Premier ministre néerlandais.

"Vous allez réaliser quelque chose qu'AUCUN président américain n'était parvenu à faire durant des décennies", lance Mark Rutte, en reprenant la typographie en majuscules qu'affectionne Donald Trump dans ses propres messages sur les réseaux sociaux.

"Extraordinaire"

"Félicitations et merci pour votre action décisive en Iran. C'était vraiment extraordinaire et quelque chose que personne d'autre n'avait osé faire", a également flatté Mark Rutte au début de son message, à propos des bombardements américains sur des sites nucléaires iraniens.

Interrogée par l'AFP, l'Otan a confirmé l'authenticité de ce message.

L'Alliance Atlantique fait tout pour s'assurer les bonnes grâces du président américain pendant son sommet de La Haye mardi et mercredi.

Les États-Unis de Donald Trump n'ont cessé de le rappeler : les pays européens de l'Otan et le Canada doivent payer plus pour leur défense, et y consacrer au moins 5% de leur Produit intérieur brut (PIB). Message reçu : la déclaration finale du sommet de La Haye ne devrait comprendre que cinq paragraphes, dont le plus important concerne les 5%.