L'Europe suffoque, la France paye un lourd tribut à la canicule

(Actualisé avec précisions pour la France, Espagne, Italie, Grande-Bretagne)

Une partie de l'Europe reste sous l'emprise d'une canicule persistante, particulièrement la France qui a connu de lundi à mardi la nuit la plus chaude jamais enregistrée depuis 1947 et déplore à ce jour 40 morts par noyade.

Le Premier ministre français, Sébastien Lecornu, a présidé mardi matin à Paris une nouvelle cellule interministérielle de crise face à une situation météorologique exceptionnelle où des records absolus de température ont déjà été battus lundi, de 40,9°C à Angers (Maine-et-Loire) à 43,3°C à Châteaumeillant (Cher), selon Météo France.

Le prévisionniste français a précisé mardi dans son dernier bulletin en date que 58 départements seraient placés en vigilance rouge - la plus élevée - mercredi avec l'ajout à cette liste sans précédent de l’Aisne, la Somme, le Nord et le Pas-de-Calais. Trente-et-un départements seront en vigilance orange.

La France a connu de lundi à mardi sa nuit la plus chaude jamais enregistrée depuis le début des mesures en 1947. L'indicateur thermique national (ITN) était de 21,6°C, selon Météo France. Le précédent record, 21,4°C, remontait au 25 juillet 2019.

La canicule actuelle est d'une intensité similaire à celle d'août 2003 qui avait causé la mort de près de 15.000 personnes en France, rapporte l'institut météorologique national.

Accusé d'impréparation, le gouvernement affiche sa mobilisation en multipliant les messages de prévention et les mesures.

A l'issue du comité interministériel, Sébastien Lecornu a annoncé sur X le déclenchement du plan Orsan au niveau 2 (quatre niveaux) qui permet "de renforcer les capacités de régulation médicale".

"En matière de températures, tous les records sont en train d'être battus. La priorité est que l'hôpital tienne et de prendre soin des plus fragiles, notamment les personnes chez elles", a-t-il dit en préambule de la réunion à laquelle assistaient 18 ministres.

ALERTE ROUGE EN ESPAGNE, EN ITALIE

Le Premier ministre a déploré que cette chape de chaleur soit à l'origine de nombreuses noyades, un "triste fléau".

"Le dernier chiffre qui vient de nous être remonté est de 40 morts depuis le 18 juin, essentiellement des jeunes", a-t-il précisé.

La ministre des Sports et de la Jeunesse, Marina Ferrari, a de nouveau appelé mardi matin sur France Inter à "respecter les zones de baignade surveillées."

En cette période d'examens - grand oral du baccalauréat et épreuves écrites du brevet notamment -, quelque 1.800 établissements scolaires ont été contraints de fermer et 8.000 autres de modifier leurs horaires, a précisé le ministre de l'Education nationale, Edouard Geffray, lors de la séance des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale.

A Paris, où l'on frôle les 40°C, la Tour Eiffel a annoncé mardi sa fermeture à 16h00 et le musée du Louvre a avancé sa fermeture à 16h00 de mercredi à samedi, au lieu de 18h00.

Dans le reste de l'Europe, l’agence météorologique espagnole a également activé une alerte rouge canicule dans plusieurs régions, mettant en garde contre des températures pouvant atteindre localement les 44°C. Lundi, un pic supérieur à 45°C a été enregistré à Andujar, en Andalousie.

A Madrid, des "refuges" anti-chaleur ont été installés à destination des personnes vulnérables, dont les sans-abris.

En Italie, le ministère de la Santé a placé 15 villes, dont Rome et Milan, sous alerte rouge, et des mesures ont été prises pour adapter les horaires de travail. De violents orages sont prévus au-dessus des Alpes et Apennins, avec le risque de fortes précipitations, de vents violents et de grêle.

En Grande-Bretagne, où l'on enregistre également des records, des températures supérieures à 37°C ont été recensées dans le Sud. Le Met Office, service national de météorologie, prévoit une flambée du thermomètre mercredi et jeudi, ce qui fera de ce mois de juin le plus chaud jamais enregistré dans le pays depuis le début des mesures.

Des dizaines d'établissements scolaires, dont la vétusté ou la structure ne permettent pas d'accueillir convenablement les élèves par ces fortes chaleurs, ont décidé d'alléger les emplois du temps et de libérer les enfants plus tôt.

(Rédigé par Benjamin Mallet et Benoit Van Overstraeten avec la contribution de Fanny Limal, Georgia Mariette, Léandre Pradelle, Adam Huet et Leo Raitberger-Colléaux, édité par Sophie Louet)