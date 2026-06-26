L'état d'urgence économique décrété en Crimée

Les autorités de Crimée, installées par la Russie, ont décrété vendredi l'état d'urgence dans la péninsule en raison de motifs économiques.

Alors que l'Ukraine mène depuis plusieurs semaines une campagne de bombardement de ses voies d'approvisionnement la reliant à la Russie, la Crimée a déjà suspendu jusqu'en septembre les activités touristiques et les camps de vacances pour les enfants tandis que ses stations-service ne livrent plus de carburant aux particuliers ni aux professionnels depuis le 21 juin.

Sergueï Aksionov, le gouverneur de la région, a déclaré sur Telegram que l'état d'urgence faciliterait les prises de décision pour garantir la stabilité de l'activité de tous les secteurs dont dépend la vie quotidienne de la population, sans préciser ce que cela signifiait concrètement.

(Rédaction de Reuters, rédigé par Stolyarov, version française Bertrand Boucey, édité par Benoit Van Overstraeten)