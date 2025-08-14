 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'Espagnol Juvencio Maeztu deviendra le premier directeur général non suédois d'IKEA
information fournie par Boursorama avec AFP 14/08/2025 à 08:17

( AFP / MLADEN ANTONOV )

( AFP / MLADEN ANTONOV )

Le groupe Ingka, holding qui regroupe la plupart des magasins Ikea dans le monde, a annoncé mercredi se doter d'un nouveau patron, l'Espagnol Juvencio Maeztu, qui prendra ses fonctions le 5 novembre en tant que premier directeur général non suédois à occuper ce poste.

Actuellement directeur général adjoint du groupe, il succédera à Jesper Brodin, qui quitte ses fonctions de DG après huit ans de service et 30 ans dans l'entreprise, souligne le groupe dans un communiqué.

Juvencio Maeztu travaille quant à lui pour Ikea depuis 25 ans et a occupé différents postes. Il a débuté au début des années 2000 comme directeur de magasin en Espagne, précise le communiqué.

"Il est reconnu pour son leadership à la fois audacieux et porteur de sens, ainsi que pour sa solide expérience dans le commerce de détail et la gestion des magasins", est-il encore indiqué.

Il est diplômé d'une licence en économie obtenue à l'Université de Cadix en 1991.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank