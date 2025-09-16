L'Espagne, toujours en pleine forme, revoit à la hausse ses prévisions de croissance pour 2025

Malgré les incertitudes internationales, l'Espagne reste en excellente forme économique, et a revu à la hausse ses prévisions de croissance pour 2025, une année à l'issue de laquelle elle espère encore s'illustrer comme l'économie avancée la plus dynamique du monde.

"L'économie espagnole présente toujours des signes clairs de vigueur, aussi bien à court terme qu'à moyen terme, et nous continuons d'accumuler, jour après jour, les bonnes nouvelles économiques", s'est félicité le ministre de l'Economie Carlos Cuerpo en annonçant une révision de 0,1 point de la prévision de croissance du gouvernement, désormais portée à 2,7% pour 2025.

"L'Espagne a des perspectives positives jusqu'à l'année 2028, avec une croissance robuste, équilibrée et soutenue sur des bases solides (...) malgré le contexte international complexe", a-t-il ajouté lors d'une conférence de presse, précisant tabler sur une croissance de 0,7% au 3e trimestre.

Après une croissance de 3,2% en 2024, l'Espagne avait maintenu son rythme en début d'année, avec une augmentation du PIB de 0,6% au premier trimestre et de 0,7% au deuxième, enchaînant ainsi huit trimestres consécutifs de hausse du PIB supérieure à 0,6%.

Parallèlement, la Banque d'Espagne a également relevé ce mardi sa prévision de croissance pour 2025 à 2,6%, soit deux dixièmes de plus que ce qui était précédemment projeté, et un niveau désormais supérieur aux prévisions du Fonds monétaire international (2,5%).

"L'économie espagnole (...) continue de montrer une remarquable capacité de résilience dans le contexte international actuel et a enregistré au deuxième trimestre un comportement plus favorable que prévu", a souligné l'institution dans la dernière mise à jour de ses projections macroéconomiques.

Selon les données publiées pendant l'été par l'Institut national des statistiques, la croissance espagnole est notamment tirée par l'investissement des entreprises et par la consommation des ménages, des facteurs dans lesquels Carlos Cuerpo voit "une garantie de solidité, plus encore dans un contexte où le principal risque pour nos économies est (...) l'évolution du contexte international".

- "Nécessaire mais pas suffisant" -

L'exposition de l'Espagne au bras de fer commercial qui a opposé Etats-Unis et Europe jusqu'à l'accord trouvé en juillet autour d'une taxe de 15% sur les produits européens exportés aux Etats-Unis, est cependant "faible par rapport à plusieurs de (ses) partenaires européens, car à peine 5% des exportations espagnoles se font en direction des Etats-Unis", avait rappelé le ministre à l'AFP mi-juin.

D'après la Banque d'Espagne, le pays a exporté l'an dernier pour 16,2 milliards de biens aux Etats-Unis, son sixième partenaire commercial. Un niveau inférieur à celui des importations, qui ont atteint 26,8 milliards d'euros.

"Même si l'économie espagnole a bien réussi à surmonter jusqu'à maintenant l'environnement international complexe et le haut degré d'incertitude entourant les politiques économiques, on ne peut exclure une éventuelle détérioration du contexte extérieur ou que cette incertitude ait un impact plus négatif que celui observé jusqu'à présent", a toutefois mis en garde la Banque d'Espagne mardi.

Cette dernière a également revu du reste à la hausse ses prévisions d'inflation pour 2025, à 2,5% (+0,1 point).

"Les citoyens, dans leur quotidien, lorsqu'ils vont au supermarché, voient des niveaux de prix beaucoup plus élevés qu'il y a à peine quelques années. Bien que l'évolution des prix se soit déjà modérée, ces niveaux restent élevés", a reconnu Carlos Cuerpo.

"La croissance est une condition nécessaire mais pas suffisante. (...) Nous devons être capables de faire en sorte que cette croissance se traduise par une amélioration au quotidien pour les citoyens", a-t-il insisté: "Nous avançons dans la bonne direction, mais il reste du chemin à parcourir".