L'épuisement professionnel, première préoccupation des fonctionnaires en termes de santé

C'est l'un des résultats d'une consultation en ligne des agents publics, présentés par le gouvernement mardi 14 novembre.

Un psychiatre arbore le slogan "Médecin en burn-out" durant une manifestation des psychiatres hospitaliers devant le ministère de la Santé, à Paris, le 29 novembre 2022. ( AFP / JULIEN DE ROSA )

Le gouvernement avait lancé en juin une consultation en ligne des 5,7 millions d'agents publics , consacrée à leurs conditions de travail. Elle était ouverte du 20 juin au 30 septembre. Interrogés sur les problématiques de santé au travail qui mériteraient d'être traitées "en priorité" par leurs employeurs, les 110.000 répondants sont 27,3% à citer l'épuisement professionnel.

23% des répondants mentionnent les risques psychosociaux et près de 17% la santé mentale. Viennent ensuite les troubles musculo-squelettiques (14,6%) et la fatigue physique (11,7%). À 31,7%, les agents de catégorie A+, qui occupent des fonctions d'encadrement , sont plus nombreux que la moyenne à citer l'épuisement professionnel comme première préoccupation.

La consultation fait également ressortir que 72,3% des agents interrogés souhaitent un aménagement de leur temps de travail : semaine de 35 heures sur quatre jours, de 70 heures sur deux semaines. Près d'un agent sur cinq bénéficie d'ores et déjà d'un aménagement de son temps de travail, avec de fortes disparités entre la fonction publique d'État (14,2%) et les collectivités (29,5%).

Près d'un sondé sur quatre cite "le sentiment d'être utile" ou "le désir de servir l'intérêt général" comme principale motivation pour continuer à travailler dans la fonction publique. Mais les répondants ne se précipitent pas pour conseiller à leurs proches de devenir à leur tour agents publics. Quand on leur demande de chiffrer à quel point, sur une échelle de 1 à 10, les fonctionnaires recommanderaient à leurs proches de rejoindre le secteur public, ils donnent ainsi une note moyenne de 4,9 sur 10.

Les résultats de la consultation doivent permettre de traduire plus concrètement les six "engagements" que le gouvernement a pris en 2023, pour améliorer les conditions de travail des 5,7 millions d'agents publics. Parmi ces six engagements figurent notamment l'accompagnement des agents en matière de logement, la garantie d'un cadre de travail respectueux de leur santé et de leur "équilibre", et l'évolution des pratiques managériales.

110.253 personnes ont répondu au questionnaire en ligne de la consultation. Les agents de la fonction publique d'État sont légèrement surreprésentés (51% des répondants) par rapport à leur poids réel dans les effectifs du secteur public (45%), au contraire des fonctionnaires des collectivités (25% des répondants alors qu'ils représentent 34% des agents publics).