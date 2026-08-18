L'épidémie d'Ebola au RDC peut encore être maîtrisée d'ici trois mois-OMS

Un responsable de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré mardi qu'il était encore possible de maîtriser l'épidémie d'Ebola qui sévit en République démocratique du Congo, malgré une propagation qui dépasse les efforts de confinement et en fait la deuxième plus meurtrière jamais enregistrée.

L'agence sanitaire mondiale avait déclaré au début du mois qu'il serait possible d'enrayer la propagation du virus Ebola dans un délai de trois mois, mais depuis lors, des signes indiquent que la situation s'est aggravée, l'épidémie s'étant étendue à une sixième province.

"Concernant le prochain plan pour les trois prochains mois, oui, si l’on dispose des ressources nécessaires, je pense que ce sera possible", a déclaré Thierno Balde, responsable de la gestion des incidents à l’OMS, aux journalistes à Genève depuis Bunia, en RDC.

L’épidémie, la pire des 17 enregistrées en RDC, a fait au moins 2.325 morts.

L’OMS n’a pour l’instant réuni qu’environ 60% des 115 millions de dollars (99,33 millions d'euros) nécessaires à la réponse contre Ebola.

Parmi les autres défis figurent la détection tardive de cas, des équipes de surveillance débordées, le conflit armé et le manque de vaccins et de traitements contre la souche rare du virus dite "Bundibugyo".

Les efforts de confinement s’intensifient: 400 lits supplémentaires ont été mis en place au cours des deux dernières semaines et davantage d’épidémiologistes seront déployés pour retracer les contacts des malades, a déclaré Thierno Balde.

"La situation est assez difficile, mais les gens travaillent ici jour et nuit pour tenter de maîtriser cette épidémie”, a-t-il déclaré aux journalistes.

Cependant, d’autres hauts responsables ont déclaré à Reuters que l’épidémie était loin d’être sous contrôle. Entre 70% et 80% des nouveaux cas n’ont aucun lien connu avec des patients précédemment identifiés, ce qui indique que le virus continue de se propager sans être détecté dans de nombreuses zones.

"Nous sommes loin d’avoir cerné l’ampleur de cette épidémie", a déclaré le Dr Wessam Mankoula, responsable de la préparation et de la réponse aux urgences au Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (Africa CDC).

"Cela ne sera pas terminé dans quelques semaines, ni même dans quelques mois", a-t-il ajouté.

Le Comité d’urgence de l’OMS doit se réunir mardi au sujet d’Ebola, déclaré "urgence de santé publique de portée internationale" (PHEIC) par l’agence des Nations unies le 17 mai. Le comité décidera s’il convient de prolonger l’état d’urgence et formulera des recommandations aux États pour limiter la propagation du virus.

(Reportage Emma Farge et Jennifer Rigby, version française Elena Smirnova, édité par Benoit Van Overstraeten)