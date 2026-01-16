 Aller au contenu principal
L'envoyé de Trump prévoit de se rendre au Groenland en mars
information fournie par Reuters 16/01/2026 à 13:26

L'envoyé spécial du président américain Donald Trump pour le Groenland a déclaré vendredi qu'il prévoyait de se rendre sur le territoire danois en mars et qu'il pensait qu'un accord pourrait être conclu.

"Je crois sincèrement qu'un accord devrait être conclu et le sera une fois que tout cela sera terminé", a déclaré Jeff Landry lors d'une interview accordée à Fox News, alors qu'une délégation bipartisane de législateurs américains s'apprêtait à rencontrer les dirigeants du Groenland et du Danemark.

"Le président est sérieux. Je pense qu'il a posé les jalons. Il a dit au Danemark ce qu'il recherche, et il s'agit maintenant pour le secrétaire (d'État Marco) Rubio et le vice-président JD Vance de conclure un accord."

(Rédigé par Susan Heavey, version française Elena Smirnova, édité par Kate Entringer)

Groenland
Donald Trump
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

