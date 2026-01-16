L'envoyé de Trump prévoit de se rendre au Groenland en mars

L'envoyé spécial du président américain Donald Trump pour le Groenland a déclaré vendredi qu'il prévoyait de se rendre sur le territoire danois en mars et qu'il pensait qu'un accord pourrait être conclu.

"Je crois sincèrement qu'un accord devrait être conclu et le sera une fois que tout cela sera terminé", a déclaré Jeff Landry lors d'une interview accordée à Fox News, alors qu'une délégation bipartisane de législateurs américains s'apprêtait à rencontrer les dirigeants du Groenland et du Danemark.

"Le président est sérieux. Je pense qu'il a posé les jalons. Il a dit au Danemark ce qu'il recherche, et il s'agit maintenant pour le secrétaire (d'État Marco) Rubio et le vice-président JD Vance de conclure un accord."

(Rédigé par Susan Heavey, version française Elena Smirnova, édité par Kate Entringer)