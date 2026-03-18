L'enquête sur un colis suspect limite les vols à l'aéroport international de Montréal

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(Ajout d'une déclaration de l'aéroport aux paragraphes 1 et 2)

L'aéroport international Montréal-Trudeau a accueilli un nombre limité de vols mercredi après-midi en raison d'une enquête sur un colis suspect trouvé sur un vol à l'atterrissage, a déclaré un porte-parole de l'aéroport.

L'une des deux pistes de l'aéroport a été fermée en raison de l'enquête, tandis que l'autre piste est restée opérationnelle, a ajouté le porte-parole.

Le colis suspect a conduit l'Administration fédérale de l'aviation américaine à émettre un avis d'arrêt au sol pour les vols à destination de l'aéroport.

L'arrêt au sol devrait rester en vigueur de 1902 à 2115 GMT, avec un risque modéré de prolongation, selon l'avis de la FAA .