L'encyclopédie Britannica poursuit OpenAI pour l'entraînement de son IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute la réponse d'OpenAI au troisième paragraphe) par Blake Brittain

L'encyclopédie Britannica et sa filiale Merriam-Webster ont poursuivi OpenAI devant le tribunal fédéral de Manhattan pour avoir prétendument mal utilisé leurs documents de référence pour l'entraînement de ses modèles d'intelligence artificielle . Britannica a déclaré dans la plainte déposée vendredi qu'OpenAI, soutenue par Microsoft, a utilisé ses articles en ligne et ses entrées d'encyclopédie et de dictionnaire pour former son chatbot ChatGPT à répondre à des requêtes humaines et a "cannibalisé" le trafic web de Britannica avec des résumés de son contenu générés par l'IA.

"Nos modèles favorisent l'innovation et sont formés à partir de données accessibles au public et fondés sur l'utilisation équitable", a déclaré lundi un porte-parole d'OpenAI en réponse à l'action en justice.

Les porte-parole et les avocats de Britannica n'ont pas répondu immédiatement à une demande de commentaire lundi.

Cette affaire est l'un des nombreux procès à fort enjeu intentés par des titulaires de droits d'auteur, y compris des auteurs et des médias, contre des entreprises technologiques qui utilisent leur matériel pour entraîner des systèmes d'intelligence artificielle sans autorisation. L'année dernière, Britannica a intenté une action en justice liée contre la société d'intelligence artificielle Perplexity AI, qui est toujours en cours.

Les sociétés d'intelligence artificielle ont fait valoir que leurs systèmes font un usage équitable de contenus protégés par le droit d'auteur en les transformant en quelque chose de nouveau.

Dans son action en justice, Britannica affirme qu'OpenAI a illégalement copié près de 100 000 de ses articles pour l'entraînement des grands modèles linguistiques de GPT. La plainte indique que ChatGPT produit des copies presque "verbatim" des entrées de l'encyclopédie Britannica, des définitions de dictionnaires et d'autres contenus, détournant ainsi des utilisateurs qui, autrement, visiteraient ses sites web.

Britannica a également accusé OpenAI de violer ses marques en laissant entendre qu'elle avait l'autorisation de reproduire son matériel et en citant à tort Britannica dans de fausses "hallucinations" de l'IA.

Britannica a demandé un montant de dommages et intérêts non spécifié ainsi qu'une injonction interdisant l'infraction présumée.