L'enchère du réseau électrique PJM atteint le plafond de prix, mais n'atteint pas l'objectif de fiabilité

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* Les prix de capacité lors des enchères du PJM ont atteint le plafond maximal de 325 dollars par mégawatt-jour

* La demande en électricité des centres de données a dépassé l'offre

* Les prix des enchères de capacité représentent une partie des factures d'électricité

(Ajoute des détails sur les prix sans plafond, ainsi que des citations de dirigeants de PJM et d’un groupe professionnel, à partir du paragraphe 6) par Laila Kearney

Les prix de l'électricité lors de la dernière enchère annuelle de capacité de PJM Interconnection, qui s'est tenue mardi, se sont maintenus à des niveaux proches des records historiques, à environ 325 dollars par mégawatt-jour, soit le plafond maximal autorisé dans le cadre d'un plafonnement temporaire des prix mis en place par le plus grand gestionnaire de réseau américain afin de freiner la hausse des factures des ménages et des entreprises. Les prix de cette enchère, qui vise à garantir un approvisionnement en électricité suffisant pour couvrir les jours de forte demande sur le réseau PJM couvrant 13 États des régions du Mid-Atlantic et du Midwest, ont grimpé en flèche ces dernières années, principalement parce que la demande générée par les centres de données a dépassé l’offre.

Pour la deuxième enchère consécutive, PJM n’a pas atteint son objectif de fiabilité, ce qui signifie qu’il court un risque accru de pénurie d’électricité pouvant entraîner des coupures de courant en période de forte demande. Depuis 2024, les « prix de capacité » déterminés par l’enchère ont bondi de plus de 1 000 % en raison de ce déséquilibre entre l’offre et la demande. Cela a entraîné une hausse des factures d’énergie pour les habitants des régions couvertes par le PJM, soit environ un Américain sur cinq. Sous la pression d’un consortium de gouverneurs de la région, le PJM a temporairement plafonné les prix lors de son enchère, alors que les consommateurs sont confrontés à des coûts élevés en matière de services publics et d’énergie. Le plafond tarifaire étant en vigueur lors de l’enchère de l’année dernière, les prix sont restés pratiquement inchangés et entreront en vigueur à partir de 2028. Sans ce plafond, les prix auraient grimpé à 554,72 dollars par mégawatt-jour pour la majeure partie du réseau régional, a indiqué PJM dans un communiqué. Dans la région desservie par le fournisseur d’électricité ComEd, qui comprend certaines parties de l’Illinois, les prix auraient atteint plus de 775 dollars par mégawatt-jour. « Ces résultats d’enchères montrent que la demande en électricité continue de croître plus rapidement que l’offre », a déclaré David Mills, président-directeur général de PJM. « Parallèlement, PJM reconnaît l’impact de ce déséquilibre entre l’offre et la demande sur la fiabilité du réseau et sur les coûts pour les consommateurs. »

MARGE DE SÉCURITÉ D'APPROVISIONNEMENT

Les prix de capacité, qui sont pris en compte dans les factures d’électricité des particuliers et des entreprises de la région PJM, sont versés aux exploitants de centrales électriques afin de garantir qu’ils fournissent de l’électricité pendant les jours et les heures de pointe du réseau.

Ils visent également à encourager la construction de nouvelles centrales électriques. Après près de deux décennies de croissance nulle de la consommation d’électricité au sein de PJM, la région a connu des pertes nettes d’approvisionnement en électricité au moment même où la demande des centres de données, grands consommateurs d’énergie, commençait à émerger. Lors de sa vente aux enchères de capacité en décembre, PJM a manqué d’environ 6,5 gigawatts pour garantir la réserve d’approvisionnement nécessaire au respect de sa propre norme de fiabilité. À titre de référence, un gigawatt d’électricité suffit à alimenter environ 750 000 foyers. Lors de la dernière enchère, le déficit de PJM s’est encore creusé, l’opérateur se retrouvant à environ 6,8 gigawatts en deçà de son objectif. Stu Bressler, directeur des opérations de PJM, a précisé que cela ne signifiait pas que PJM ne parviendrait pas à répondre à la demande, mais qu’il disposerait d’une marge de sécurité moindre en cas de sollicitation extrême du réseau. PJM met en place de nouvelles règles et politiques pour répondre à la nouvelle demande en électricité émanant des grands consommateurs d’énergie tels que les centres de données , qui, selon l’opérateur du réseau, constituent le principal moteur de cette nouvelle demande supplémentaire. Afin de combler les déficits récents, PJM a proposé d’organiser un type distinct d’enchères dites de « filet de sécurité ». Les détails concernant le fonctionnement de ce processus sont toutefois encore en cours de finalisation. La hausse des prix au sein de PJM fait suite à environ deux décennies de croissance nulle de la consommation d’électricité et à la mise hors service progressive de centrales électriques sans que de nouvelles sources d’approvisionnement comparables n’aient été mises en place. « Les résultats de l’enchère d’aujourd’hui continuent de refléter un réseau électrique qui s’adapte rapidement à une nouvelle ère de demande en électricité », a déclaré dans un communiqué l’Electric Power Supply Association, qui représente les producteurs d’électricité indépendants au sein de PJM, ajoutant que ses membres s’efforçaient de construire davantage de centrales électriques dans la région.