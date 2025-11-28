L'emploi salarié stable au 3e trimestre, légère baisse dans le privé

L'emploi salarié est resté stable en France au troisième trimestre 2025, a annoncé l'Insee vendredi, l'emploi dans la fonction publique augmentant un peu tandis que le secteur privé connait une légère baisse et les contrats en alternance diminuent fortement.

Au troisième trimestre 2025, l'emploi salarié est stable (0,0%, soit -10.700 emplois) après une légère hausse au trimestre précédent (+0,2% soit +49.300 emplois), indique l'Institut national de la Statistique.

Le niveau de l'emploi salarié se situe ainsi 0,2% sous son niveau mesuré un an auparavant, avec 54.400 emplois détruits, "mais dépasse encore nettement son niveau d'avant la crise sanitaire, fin 2019 (+5% soit +1,3 million d'emplois)", note l'Insee.

Les chiffres publiés vendredi corrigent des chiffres provisoires diffusés par l'Insee début novembre qui montraient une baisse de 0,3% de l'emploi salarié du secteur privé au troisième trimestre. Dans le secteur privé, la baisse de l'emploi salarié n'est finalement que de -0,1%, soit 27.300 emplois détruits.

Sur un an, l'emploi salarié privé baisse de 0,3% (soit ‑72.900 emplois), ce qui représente "le quatrième trimestre consécutif de recul sur un an après presque quatre années de hausse", note l'Insee.

Dans la fonction publique, en revanche, l'emploi salarié continue d'augmenter légèrement au troisième trimestre, +0,3%, après +0,1% au deuxième trimestre. La hausse s'établit aussi à 0,3% sur un an.

Sur fond de baisse des aides publiques, les contrats en alternance se replient nettement sur le trimestre, avec une baisse de 4,6%, soit 49.200 emplois de moins, et sur un an (-2,5%). Ils restent toutefois "très largement supérieurs à leur niveau de fin 2019 (+58%)", souligne l'Insee.

En raison de ce repli de l'alternance, l'emploi salarié privé recule pour les 15-29 ans (-0,7%). Il continue en revanche d'augmenter pour les 55 ans ou plus: +1,0 % sur le trimestre, ce qui porte la hausse à +2,1% sur un an.

Au troisième trimestre, l'emploi intérimaire recule (−0,6%, soit −4.300 intérimaires). Sur un an, il baisse de 2,9%.

Sur la même période, l'emploi salarié chute dans l'agriculture, notamment en raison de vendanges "plus concentrées en août que d'habitude" mais se stabilise dans l'industrie et la construction.

L'emploi salarié dans le secteur tertiaire non-marchand augmente de 0,2%, une hausse portée par sa composante publique, avec notamment 9.500 emplois d'enseignants de plus et 4.400 dans l'administration publique.