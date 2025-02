L'emploi salarié privé en recul de 0,3% au 4ème trimestre 2024, 68.000 emplois détruits

( AFP / AURORE MESENGE )

L'emploi salarié privé en France a reculé de 0,3% au quatrième trimestre 2024, détruisant 68.000 emplois, a rapporté vendredi l'Insee, révisant sa première estimation d'une baisse limitée à 0,2%, soit 50.100 emplois perdus.

L'emploi salarié dans la fonction publique a diminué dans le même temps de 0,4% avec 22.100 emplois en moins, après huit trimestres consécutifs de hausse, ajoute l'Institut national de la Statistique.

Les pertes totales d'emplois au quatrième trimestre s'élèvent donc à 90.100 emplois (0,3%).

L'emploi salarié dans le secteur privé se situe légèrement en dessous (-0,1%) de son niveau d'il y a un an, avec 25.200 emplois de moins, mais encore largement au-dessus (+5,5%) de son niveau d'avant la crise sanitaire fin 2019, avec 1,1 million d'emplois créés depuis cette date.

L'emploi salarié public reste lui 3% au-dessus de son niveau d'avant-crise sanitaire, soit 200.000 emplois supplémentaires, détaille encore l'Insee.

La baisse du quatrième trimestre 2024 est notamment due à l'intérim, qui a reculé de 2,3%, plus fortement qu'au trimestre précédent et perdu 17.100 emplois. L'intérim se situe à -6% par rapport au quatrième trimestre 2023 et à -8,3% par rapport à son niveau d'avant la crise sanitaire, avec 64.100 emplois de moins par rapport à fin 2019.

Au quatrième trimestre, le secteur de l'information-communication a aussi enregistré une baisse significative, de 0,9%, avec 8.200 emplois perdus, tout comme la construction (-0,6%, soit 5.300 emplois détruits).

Une bonne nouvelle cependant au tableau: l'emploi des seniors (55 ans et plus) augmente de 2,8% sur un an dans le secteur privé, soit 104.500 emplois en plus.

En revanche, il recule pour 0,5% pour les moins de 30 ans et de 0,9% pour les 30-54 ans.

Dans sa note de conjoncture publiée en décembre, l'Insee faisait état d'un "net ralentissement" dans le privé, ajoutant que "d’ici mi-2025, le secteur privé commencerait à détruire des postes salariés".