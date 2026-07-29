L'emploi des seniors à un "niveau historique" : la France continue de rattraper ses voisins européens, portée par la réforme des retraites

La tendance observée depuis plusieurs années s'est poursuivie en 2025, selon les derniers chiffres communiqués par le service des statistiques du ministère du Travail.

( AFP / PHILIPPE HUGUEN )

A un "niveau historique", le taux d'emploi des seniors en France a continué d'augmenter en 2025, poursuivant son rattrapage des voisins européens, rapporte la Dares dans un rapport présenté mercredi 29 juillet.

En trois ans, le taux d'emploi des 60-64 ans a ainsi bondi de 8,2 points, quand celui des 55-59 ans a progressé de 2,5 points, a précisé le département des statistiques du ministère du Travail. Pour les 55-59 ans, le taux d'emploi atteignait l'an dernier 78,8%, 1,5 point au-dessus de la moyenne européenne.

Pour les personnes âgées de 60 à 64 ans, le retard français n'a toutefois pas encore pu être comblé avec un taux d'emploi qui malgré sa forte augmentation s'élève à seulement 44,4%, contre 55% en moyenne dans l'Union européenne.

Quels effets de la réforme?

Entre 2020 et 2025, le taux d'emploi des seniors en France a progressé de 30,7 points, et leur taux d'activité, qui comprend les personnes qui travaillent effectivement et celles qui sont au chômage et recherchent un emploi, de 32,3 points.

La réforme des retraites de 2023, qui a porté l'âge légal de départ à 62 ans et demi pour la génération 1962 puis à 62 ans et neuf mois pour les générations 1963 mais aussi 1964 à la suite du gel de la réforme à l'automne 2025, a joué un rôle important dans cette hausse des taux d'emploi et d'activité. "Le taux d’emploi des personnes nées entre 1962 et 1964, qui sont les premières générations intégralement concernées par la réforme des retraites de 2023, est plus élevé à âge donné entre 60 et 64 ans que celui des générations précédentes, non concernées ou partiellement concernées par cette réforme", explique le document de la Dares. Il ajoute que "pour ces générations, la part des seniors ni en emploi ni à la retraite (NER) est légèrement moindre à 60 et 61 ans mais plus élevée à 62 ans".

La part de ces NER est "globalement stable de 50 à 54 ans, aux alentours de 16%, puis augmente progressivement pour atteindre un pic à 60 ans, à 25%" avant de "diminuer légèrement à 62 ans, à près de 21%", rapporte encore la Dares. Un rapport du Haut commissariat à la stratégie et au plan publié la semaine dernière pointait ce problème, qui concerne près de 40% des ouvriers et emplois peu qualifiés.