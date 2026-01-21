L'émissaire de Trump, Witkoff, annonce qu'il va rencontrer Poutine jeudi

L'envoyé spécial de Donald Trump, Steve Witkoff, a annoncé qu'il rencontrerait jeudi le président russe Vladimir Poutine à Moscou avec Jared Kushner, le gendre du président américain, pour des pourparlers au sujet de la guerre en Ukraine.

L'agence de presse russe Tass, citant le Kremlin, a par la suite confirmé ces discussions.

"Ce sont les Russes qui demandent cette rencontre. Je pense que c'est une déclaration importante de leur part", a déclaré Steve Witkoff lors d'un entretien à CNBC diffusé mercredi.

L'envoyé spécial de Donald Trump a en outre indiqué qu'il rencontrerait ultérieurement des responsables ukrainiens.

Le Kremlin avait fait savoir la semaine dernière qu'il se préparait à accueillir Steve Witkoff et Jared Kushner à Moscou pour des pourparlers de paix sur l'Ukraine, mais qu'aucune date n'avait été fixée.

Prié de dire s'il pensait que Vladimir Poutine participerait au "Conseil de la paix" que Donald Trump compte mettre en place pour résoudre les conflits internationaux, Steve Witkoff a répondu par l'affirmative et répété qu'une invitation avait été envoyée au chef du Kremlin à cet effet.

Le principal négociateur ukrainien, Roustem Omerov, a déclaré la semaine dernière que les discussions avec les responsables américains en vue de mettre un terme à la guerre avec la Russie, qui dure depuis près de quatre ans, se poursuivraient lors du Forum économique mondial de Davos, en Suisse, qui dure jusqu'à vendredi.

