L'élite nord-coréenne bientôt privée de Nutella ?

Tartines de Nutella, bières fraîches, shampoings de luxe... La nomenklatura nord-coréenne va sans doute devoir se passer de certains petits plaisirs de la vie, à l'instar de sa population. Car une partie de l'enveloppe qui permettait l'achat à l'étranger de ces denrées vient d'être asséchée, rapportent nos confrères de L'Express ce mardi 3 mars.La baisse de confort de vie des riches Nord-coréens est imputable à Berlin, capitale allemande située à 7 927 km de Pyongyang. Jusqu'alors, l'ambassade de Corée du Nord en Allemagne louait une partie de ses locaux situés en plein coeur de la ville européenne branchée à un hôtelier. L'établissement en question était devenu un haut lieu du tourisme berlinois et rapportait au régime de Kim Jong-un près de 38 000 euros par mois.Lire aussi Livres - À bout de souffle en Corée du NordL'ONU durcit le tonUne partie de cette somme rondelette servait à acheter et à exporter les fameuses palettes de Nutella, de bières et de shampoing. Un petit commerce organisé par le « bureau 39 », une cellule secrète dont la mission est d'importer des produits occidentaux à destination des cadres du régime.Mais voilà, l'ambassade vient de se voir signifier qu'elle ne pouvait plus accueillir d'hôtel en son sein. Si l'Allemagne a longtemps fermé les yeux sur les petits trafics de la Corée du Nord, les sanctions prises par l'ONU en 2016 à l'encontre de Kim Jong-un l'ont poussée à réagir. Les biens...