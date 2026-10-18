L'Egypte prête à contribuer à la sécurité de l'Arabie saoudite

L'Egypte est prête à apporter à l'Arabie saoudite le soutien nécessaire à la défense de sa sécurité et de sa stabilité face aux attaques des Houthis, a déclaré dimanche la présidence égyptienne.

Le président égyptien Abdel Fattah al Sissi a demandé la tenue d'une session parlementaire dans la journée afin d'autoriser l'armée égyptienne, l'une des plus importantes et des plus puissantes de la région, à contribuer à la défense du royaume si celui-ci en faisait la demande.

"L'Egypte apportera à l'Arabie saoudite toutes les formes de soutien nécessaires et possibles pour défendre sa sécurité et sa stabilité, protéger ses ressources, son intégrité territoriale et les lieux saints de l'islam", a déclaré la présidence égyptienne dans un communiqué.

Ces derniers jours, les Houthis, soutenus par l'Iran, ont pris pour cible l'aéroport international de Ryad ou encore des installations de la compagnie publique pétrolière Aramco.

L'Egypte et l'Arabie saoudite sont des partenaires stratégiques et économiques étroits. Ryad et d'autres pétromonarchies du Golfe ont fourni à l'Egypte des aides se montant à des milliards de dollars après le renversement par l'armée du président islamiste Mohamed Morsi en 2013.

(Mohamed Hendawy; Jean-Stéphane Brosse pour la version française)