L'égalité femmes-hommes en entreprises stable en 2026

( AFP / DENIS CHARLET )

L'index de l'égalité femmes-hommes au sein des entreprises en France est stable en 2026 par rapport à 2025, mais la marge de progression reste importante pour la représentation des femmes parmi les cadres dirigeants, selon les données dévoilées lundi par le ministère du Travail.

Chaque année, les entreprises de plus de 50 salariés doivent calculer et publier leur index égalité femmes-hommes, au 1er mars.

Comme l'année dernière, la note moyenne déclarée par les entreprises en 2026 s'établit à 88,5 sur 100. Elle était de 84 en 2020.

Le ministère du Travail souligne une stabilisation "à un haut niveau", avec une note égale ou supérieure à 75/100 pour 93% des entreprises, une "proportion similaire aux années précédentes".

Cet index se mesure sur 100 points en se fondant sur cinq critères: l'écart de rémunération femmes-hommes (40 points), l'écart dans les augmentations annuelles (20 points), l'écart dans les promotions (15 points), les augmentations au retour de congé maternité (15 points) et la part de femmes dans les dix plus gros salaires (10 points).

Mis en place en 2019, l'index doit bientôt être remplacé par un nouveau dispositif, dans le cadre de la transposition par la France de la directive européenne sur la transparence salariale.

Seules 2% des entreprises déclarent la note maximale de 100, ce qui signifie que 98% d'entre elles peuvent encore faire progresser l'égalité femmes-hommes.

A 83,5% au 1er mars 2026, le taux d'entreprises concernées ayant déclaré leur index est en hausse continue ces dernières années. Il était de 80% en 2025 et 54% en 2020.

Par ailleurs, la loi Rixain, votée en 2021, impose depuis le 1er mars une proportion de 30% de femmes dans les instances de direction, comme le comité exécutif, des entreprises de plus de 1.000 salariés, un quota qui doit être porté à 40% en mars 2029, sous peine de pénalité financière.

Au 1er mars 2026, 54% des entreprises déclarantes comptent plus de 30% de femmes parmi leurs cadres dirigeants et 68% d’entre elles plus de 30% de femmes membres des instances dirigeantes, selon le ministère.

Le président du Medef Patrick Martin a jugé la semaine dernière "atteignable" cet objectif de 40% en 2029, tout en soulignant qu'il serait "difficile à atteindre dans certains secteurs d'activité", comme la sidérurgie ou l'industrie cimentière, "mais raison de plus pour se surmotiver".