L'écrivain Boualem Sansal gracié par le président algérien
information fournie par Reuters 12/11/2025 à 14:29

L'écrivain algérien Boualem Sansal à Francfort

L'Algérie a accepté de gracier l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, a annoncé mercredi la présidence algérienne dans un communiqué.

"Le 10 novembre 2025, le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu une demande de grâce pour Boualem Sansal de la part de M. Frank-Walter Steinmeier, Président de la République fédérale d’Allemagne, pays ami", est-il indiqué.

"Le Président de la République a répondu favorablement à cette demande, qui a retenu son attention par son caractère humanitaire."

"L'Etat allemand se chargera du transfert et des soins de la personne concernée", précise le communiqué.

Boualem Sansal, atteint d'un cancer, avait été arrêté en novembre 2024 à Alger en pleine crise diplomatique entre la France et l'Algérie après la reconnaissance par Paris de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental.

En juillet, sa condamnation à cinq ans de prison pour "atteinte à l'intégrité du territoire algérien" avait été confirmée en appel.

La France a dénoncé à plusieurs reprises la condamnation de Boualem Sansal, connu pour son attitude critique tant vis-à-vis des islamistes que du gouvernement algérien.

Le Premier ministre Sébastien Lecornu a exprimé mercredi le "soulagement" du gouvernement à l'annonce des autorités algériennes.

"Nous souhaitons qu'il puisse rejoindre ses proches au plus vite, être soigné", a-t-il dit dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale.

(Rédigé par Blandine Hénault, édité par Jean-Stéphane Brosse)

Fermer

