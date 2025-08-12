L'économie française va continuer de croitre au 3e trimestre, selon la Banque de France

L'incertitude a reculer sur le dernier mois dans l'industrie, le bâtiment, les services.

( AFP / MARTIN LELIEVRE )

La croissance du PIB française va se poursuivre au troisième trimestre, selon les estimations de la Banque de France publiées lundi 11 août.

D'après ces anticipations et sur la base d'autres indicateurs, la croissance du PIB au troisième trimestre devrait progresser à un rythme proche de celui observé au trimestre précédent (+0,3%), après +0,1% au premier trimestre , indique la Banque de France dans son enquête mensuelle de conjoncture.

Au deuxième trimestre, la hausse serait donc sensiblement plus élevée que de précédentes prévisions de la Banque de France (+0,1%). L'activité a notamment été tirée par le secteur des services marchands , en particulier l'hébergement-restauration et les services aux entreprises. En revanche, elle a ralenti dans l'industrie manufacturière et s'est encore repliée dans le secteur de l'énergie.

Pour l'industrie et le bâtiment, l'activité a progressé à un rythme plus important qu'anticipé par les chefs d'entreprises en juillet, soutenue par les matériels de transport et les biens d'équipement.

L'incertitude en recul

Cette tendance devrait se poursuivre en août d'après les réponses de quelque 8.500 entreprises ou établissements interrogées qui doivent être analysées avec "davantage de précaution en raison des congés", note la Banque de France.

Dans les services marchands, l'activité devrait peu évoluer avec de fortes disparités en fonction des sous-secteurs en août, peut-on lire.

L'indicateur mensuel d'incertitude qui repose sur l'analyse des réponses des entreprises continue de se replier dans les trois secteurs (industrie, bâtiment, service). Dans le bâtiment, il atteint son niveau le plus bas depuis la période du Covid-19.

Il reste toutefois haut dans l'industrie, en comparaison des services et du bâtiment, la conséquence d'une plus forte exposition de ce secteur à l'international, et en particulier aux incertitudes liées aux nouvelles tarifications douanières américaines.

Concernant les difficultés d'approvisionnement rapportées par les entreprises, elles restent globalement stables en juillet par rapport au mois précédent (8% des entreprises les mentionnent).