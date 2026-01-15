L'économie britannique rebondit plus vite qu'attendu en novembre

L'économie britannique a rebondi en novembre, affichant une croissance plus rapide qu'anticipé, une nouvelle bienvenue pour le gouvernement travailliste, qui peine à tenir sa promesse de retour de la croissance, mais la tendance pourrait n'être que passagère, préviennent les analystes.

( AFP / ADRIAN DENNIS )

Après un recul surprise de 0,1% en octobre, le produit intérieur brut (PIB) du Royaume-Uni a rebondi de 0,3% en novembre, a annoncé jeudi l'Office national des statistiques (ONS).

Le pays a aussi connu une petite croissance de 0,1% en septembre, là où une légère contraction avait été initialement mesurée, selon des données révisées également publiées jeudi par l'institut statistique.

De manière générale "l'économie a légèrement progressé" au cours de ces trois mois "portée par la croissance du secteur des services, qui a vu sa performance s'améliorer en novembre", résume Liz McKeown, directrice des statistiques économiques de l'ONS.

La hausse de novembre est plus marquée que celle attendue par les analystes interrogés par Bloomberg, qui tablaient sur une progression plus modeste, de 0,1%.

"Pour que l'économie profite aux travailleurs, nous corrigeons des années de sous-investissement", en particulier dans les infrastructures, a fait valoir le ministère des Finances dans un communiqué, qui reconnaît cependant qu'"il reste beaucoup à faire".

"Bien que cette reprise de la croissance soit une bonne surprise, de nombreuses entreprises britanniques abordent la nouvelle année avec appréhension après une année 2025 turbulente, marquée par les droits de douane, les hausses d'impôts et l'incertitude sur l'économie" du Royaume-Uni, prévient Samuel Edwards, analyste chez Ebury.

"La vigueur observée en novembre est plus probablement juste un rebond, plutôt qu'un signe que l'économie est fondamentalement plus forte qu'on ne le pensait", abonde Ruth Gregory, de Capital Economics.

L'Office for Budget Responsibility (OBR), organisme britannique chargé de la surveillance des finances publiques, avait estimé dans ses dernières prévisions, publiées fin novembre, que la croissance annuelle britannique devrait être meilleure qu'initialement anticipé en 2025, à 1,5%.

Mais il avait dégradé ses prévisions pour les années suivantes. Pour 2026, il anticipe ainsi un ralentissement de la croissance, à 1,4%.