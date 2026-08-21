L'économie argentine se reprend en juin au terme d'un semestre inégal

L'économie argentine, bouclant un semestre inégal, a connu en juin un regain d'activité, à +0,8%, après deux mois consécutif de baisse, et s'établissant à 2,7% en glissement interannuel, amenant le président Javier Milei à affirmer qu'il "remplit son mandat" sur la croissance et l'inflation.

L'estimation mensuelle d'activité économique (Emae) publiée par l'Institut national de la statistique (Indec), préfigure habituellement fidèlement, avec près deux mois d'avance, la statistique officielle du PIB.

Sur le premier semestre 2026 la croissance cumulée atteint +1,9% par rapport à la même période de 2025, selon l'Indec. Mais l'indice masque un semestre marqué de hauts et de bas, avec une hausse en janvier, un chute en février, un rebond en mars, et de nouveau deux reculs en avril et mai.

Les activités ayant le plus tiré la croissance en interannuel sont le secteur minier, l'agriculture, la pêche, les services financiers. Les branches en négatif ont été l'administration publique et la sécurité sociale, les services électricité, gaz et eau, et l'éducation.

"Ah! 13 secteurs sur 16 sont en croissance, sachant que l'objectif de la politique économique est que l’activité de l’État recule", s'est félicité Javier Milei sur X.

L'Argentine, 3e économie d'Amérique latine, avait connu en 2025 une croissance de 4,4%, venant après une contraction en 2024 (-1,8%), dans la foulée du choc d'austérité budgétaire appliqué par Javier Milei, avec un fort impact sur les pertes d'emploi et la consommation anémiée.

L'inflation, autour de 161% en interannuel à son arrivée à la présidence fin 2023, s'est stabilisée ces derniers mois autour de 32-33%.

"Mon mandat était de faire baisser l’inflation et de faire croître l’économie. Eh bien, je vais remplir mon mandat", a déclaré, jeudi dans un forum d'affaires le président ultralibéral, qui évoque de plus en plus ouvertement une candidature à sa succession, en octobre 2027.

Le Fonds monétaire international (FMI) dont l'Argentine est le premier débiteur, prévoit pour 2026 pour le pays 3,5% de croissance, et 4% en 2027. Sa directrice Kristalina Georgieva, en visite fin juillet à Buenos Aires, avait délivré un satisfecit appuyé à M. Milei, soulignant la "situation beaucoup plus saine" de l'économie depuis 2023.