L'Azerbaïdjan gracie un prisonnier français, Paris se dit soulagé

(Actualisé avec la réaction du quai d'Orsay)

Le président azerbaïdjanais Ilham Aliev a accordé mercredi sa grâce au Français Martin Ryan, emprisonné pour espionnage en Azerbaïdjan, au lendemain de la levée des sanctions européennes contre l'homme d'affaires Alicher Ousmanov.

Martin Ryan purgeait une peine de 10 ans de prison à Bakou à la suite de sa condamnation en mars. On ignore dans l'immédiat s'il a été effectivement libéré.

La France a obtenu mardi que l'Union européenne retire Alicher Ousmanov de la liste des près de 3.000 entreprises et individus liés à la Russie sanctionnés en raison de la guerre en Ukraine.

Trois diplomates ont dit à Reuters que Paris avait justifié en privé sa demande de levée des sanctions contre Alicher Ousmanov par le fait que l'Azerbaïdjan liait le sort de deux Français prisonniers sur son sol à celui de cet homme d'affaires.

"La France accueille avec soulagement la décision de grâce accordée par le président azerbaïdjanais à notre compatriote Martin Ryan, détenu en Azerbaïdjan depuis décembre 2023. Il s’agit d’un geste humanitaire que la France salue", déclaré le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.

"Cette décision est le fruit d'un dialogue patient et exigeant avec les autorités azerbaïdjanaises, que nous entendons poursuivre et qui marque une étape vers la normalisation de nos relations", poursuit le quai d'Orsay.

Selon les médias français, le deuxième prisonnier français est Anass Derraz, directeur pour le Moyen-Orient du spécialiste français du traitement de l'eau Saur, condamné en novembre 2025 à 12 ans de prison pour corruption. Son nom ne figure sur la liste de la vingtaine de personnes graciées mercredi fournie par la présidence azerbaïdjanaise.

Un diplomate azerbaïdjanais de haut rang a qualifié cette semaine de "catégoriquement infondés" les soupçons de pressions exercées par son pays sur la France. Il a souligné que l'Azerbaïdjan plaidait publiquement en faveur du retrait d'Alicher Ousmanov de la liste des sanctions occidentales contre la Russie mais a démenti toute tentative d'influencer les décisions des pays occidentaux.

Les relations entre Bakou et Paris sont tendues en raison de la proximité de la France avec l'Arménie, voisin et rival de l'Azerbaïdjan avec lequel les contentieux territoriaux dans le Caucase ont été à l'origine de plusieurs conflits armés depuis une quarantaine d'années.

TENSIONS AU SEIN DE L'UE

Martin Ryan a été arrêté en décembre 2023, accusé de collecter des informations confidentielles sur la coopération militaire de l'Azerbaïdjan avec la Turquie et le Pakistan. Il a aussi été accusé de participer au recrutement d'Azerbaïdjanais francophones pour le compte des services de renseignement français.

Avant cette arrestation, il travaillait en Azerbaïdjan pour une entreprise d'import dans le secteur alimentaire fournissant également des activités de conseil.

Il a été gracié en même temps que 14 Azerbaïdjanais, deux Turcs, une personne possédant la double nationalité russe et israélienne et un Pakistanais.

Outre Alicher Ousmanov, l'UE a retiré mardi un autre homme d'affaires de sa liste de sanctions, Mikhaïl Fridman. Jamais jusqu'à présent les Européens n'étaient revenus sur leurs sanctions imposées aux milliardaires jugés proches de Moscou n'ayant pas publiquement condamné l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie depuis février 2022.

Cette décision a provoqué des tensions au sein de l'UE, la Lettonie n'acceptant par exemple qu'au dernier moment de ne pas voter contre cette mesure nécessitant l'absence de veto.

L'Ukraine a dénoncé une initiative "honteuse et injustifiable".

Le président ukrainien Volodimir Zelensky a déclaré lors d'une conférence de presse à New York, après avoir rencontré mardi son homologue américain Donald Trump, que la levée des sanctions de l'UE était le résultat des efforts déployés par la Russie pour briser l'unité de l'Occident dans son soutien à l'Ukraine.

"Peut-être que ces deux oligarques sont très heureux aujourd'hui. Mais ils ne nous connaissent pas, ils ne me connaissent pas. Je reviens en Europe avec les mêmes noms de famille", a déclaré le président ukrainien.

Dans le cadre des sanctions prises à leur encontre dès 2022, Alicher Ousmanov et Mikhaïl Fridman ont été interdits d'entrée et d'activité sur le territoire de l'UE. Leurs avoirs ont été gelés.

Alicher Ousmanov, qui a fait fortune dans les mines et la sidérurgie, avait depuis multiplié les recours juridiques en Europe pour obtenir la levée de ces sanctions.

(Nailia Bagirova, rédigé par Lucy Papachristou, version française Bertrand Boucey et Etienne Breban, édité par Nicolas Delame et Augustin Turpin)