L'Azerbaïdjan et l'Arménie publient le texte de leur accord de paix

L'Arménie et l'Azerbaïdjan ont publié lundi le texte de leur accord de paix négocié sous l'égide des États-Unis, par lequel les deux pays mettent officiellement fin à près de quatre décennies de conflit.

L'accord a été conclu vendredi, lors d'une rencontre entre le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev, le Premier ministre arménien Nikol Pachinian et le président américain Donald Trump à la Maison blanche.

Le texte de l'accord, publié par les ministères des Affaires étrangères des deux pays, stipule qu'Erevan et Bakou renonceront à toute revendication territoriale réciproque, s'abstiendront de recourir à la force l'un contre l'autre et s'engageront à respecter le droit international.

"Cet accord constitue une base solide pour l'établissement d'une paix durable, fruit d'un accord entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan qui reflète l'équilibre des intérêts des deux pays", a écrit Nikol Pachinian sur Facebook.

L'Arménie et l'Azerbaïdjan, deux pays voisins du Caucase du Sud, étaient en conflit depuis la fin des années 1980 au sujet du Haut-Karabakh. Cette région montagneuse située en Azerbaïdjan mais peuplée majoritairement d'Arméniens a fait sécession avec le soutien d'Erevan.

Bakou a repris le contrôle total du territoire en 2023, entraînant l'exil de près de 100.000 Arméniens vers l'Arménie.

Depuis lors, les deux parties affirmaient vouloir la paix mais les négociations étaient restées largement au point mort jusqu'à ce mois-ci.

