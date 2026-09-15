L'avion spatial franco-allemand Vortex pourrait transporter des astronautes

Une maquette de l'avion spatial franco-allemand Vortex présentée au sommet spatial international à Paris, le 9 septembre 2026 ( POOL / Ludovic MARIN )

L'avion spatial Vortex, développé par le français Dassault Aviation et l'allemand OHB, pourrait à terme transporter des astronautes comme alternative aux capsules, a déclaré mardi le directeur général adjoint d'OHB, Markus Moeller.

L'Europe s'est fixé comme priorité de développer ses propres capacités du vol habité la semaine dernière lors du premier sommet international sur l'espace à Paris dans un contexte de remise en question de la coopération spatiale avec les Etats-Unis sur certains programmes d'exploration.

Vortex "est tout à fait prévu aussi pour le vol habité", a déclaré Markus Moeller au cours d'une rencontre avec l'association des journalistes de l'aérospatial AJPAE.

OHB, acteur majeur des satellites européens a rejoint en mai 2026 Vortex, lancé par Dassault Aviation au Salon du Bourget en juin 2025.

Ce projet a reçu la semaine dernière le soutien de l'Etat français.

Avec Vortex, Dassault et OHB trouvent un nouveau terrain de coopération franco-allemande, après l’abandon en juin 2026 du Scaf, projet du futur d'avion de combat européen, en raison des divergences industrielles entre Dassault qui représentait la France et Airbus qui représentait l'Allemagne.

"Il y a deux compétences qui se rejoignent" et les PDG de ces groupes familiaux "s'entendent très bien", selon Markus Moeller.

Le projet doit commencer par un démonstrateur à échelle réelle destiné à tester la rentrée atmosphérique, les matériaux soumis aux très hautes températures et l'atterrissage.

Cette première étape est prévue en 2028. Un prototype destiné à devenir l'engin opérationnel est envisagé pour 2031.

Le calendrier d'un éventuel vol habité reste en revanche indéterminé.

La miniconférence ministérielle de l'Agence spatiale européenne (ESA) prévue le 15 décembre à Rome devrait "donner des orientations", estime Alain Bories, conseiller du PDG d'OHB.

"Le vol habité en soi est très compliqué parce qu'il faut prendre tellement de précautions", souligne Markus Moeller en estimant que le développement des stations spatiales privées pourrait créer un besoin durable de présence humaine en orbite basse.

Vortex se veut une alternative aux capsules spatiales avec un engin capable de rentrer dans l'atmosphère et de se poser sur une piste de manière pilotée et programmée.

"Avec une capsule, on a certainement une solution qui a ses avantages, mais on pilote moins bien les zones d'atterrissage et les récupérations", expliquent les responsables d'OHB.