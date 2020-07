L'avertissement de Vincent Bolloré à Arnaud Lagardère

Vivendi, contrôlé par Vincent Bolloré, détient environ 21 % du capital du groupe d'Arnaud Lagardère. © Eric Piermont-AFP / Kahn Renaud pour "Le Point"

Comment se terminera la course de chevaux entre les actionnaires de Lagardère ? Vivendi, le groupe contrôlé par Vincent Bolloré, est devenu le premier actionnaire du groupe d'édition et de travel retail. Il a franchi le seuil des 20 % pour monter à environ 21 % du capital (16 % des droits de vote). De son côté, le fonds Amber Capital de Joseph Oughourlian, qui a perdu la bataille du changement de conseil de surveillance lors de l'assemblée générale de Lagardère, se retrouve deuxième actionnaire. Mais il a également grappillé des actions ces derniers jours, avec 19,9 % du capital (15 % des droits de vote). « Vivendi et Amber sont incontournables, Arnaud Lagardère a tout intérêt à discuter avec eux », estime un proche du dossier.

Le fonds souverain du Qatar, troisième actionnaire avec 13 % du capital (mais 20 % des droits de vote), regarde la partie avec curiosité. Tout comme Bernard Arnault. Le 25 mai dernier, Groupe Arnault est entré directement à l'étage supérieur de Lagardère, au « saint des saints » de la commandite, en prenant 25 % du holding personnel d'Arnaud Lagardère, Lagardère Capital & Management (LCM), qui contrôle la société, pour environ 80 millions d'euros.

Bolloré « gonfle les muscles »

Vincent Bolloré, qui a commencé avec Vivendi à acheter à 8 euros l'action Lagardère (elle

