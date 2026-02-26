L'autorité de régulation américaine pourrait communiquer aux législateurs la demande de charte bancaire de World Liberty

Le chef du régulateur bancairenational américain a déclaré jeudi qu'il examinerait une demande visant à permettre à des membres importants du Congrès d'examiner la demande de charte bancaire de World Liberty Financial, une entreprise de crypto-monnaie soutenue par la famille du président Donald Trump.

Jonathan Gould, contrôleur de la monnaie nommé par M. Trump l'année dernière, a déclaré à la sénatrice démocrate Elizabeth Warren , lors d'une audition de la commission bancaire du Sénat, qu'il examinerait sa demande d'examen confidentiel de la demande de la société de crypto-monnaie de devenir une banque fiduciaire nationale, qu'elle a déposée en janvier. Une telle charte permettrait à la société d'étendre ses activités commerciales.

Mme Warren , qui, avec d'autres démocrates, s'est inquiétée du fait que la demande présente un risque de conflit d'intérêts, a déclaré qu'elle souhaitait que M. Gould partage une copie non expurgée de la demande avec elle et avec le président de la commission bancaire du Sénat, le républicain Tim Scott, afin de s'assurer qu'elle contient toutes les informations nécessaires.

Mme Warren et plusieurs autres membres démocrates de la commission ont également insisté auprès de M. Gould pour qu'il rejette ou retarde l 'examen de la demande. World Liberty Financial est dirigée par les fils de M. Trump et d'autres associés.

Les démocrates ont également cité un rapport du Wall Street Journal selon lequel le conseiller à la sécurité nationale des Émirats arabes unis est un investisseur important .

Un porte-parole de World Liberty Financial a déclaré que la société s'était conformée à toutes les exigences de la procédure de demande, y compris les déclarations obligatoires.

"Les démocrates font de la politique et, par des mensonges sans fondement, salissent une entreprise privée américaine soumise à un processus réglementaire rigoureux", a déclaré le porte-parole David Wachsman.

La Maison-Blanche a déjà nié que les liens de la famille Trump avec les cryptomonnaies présentaient un conflit d'intérêts.

M. Gould a déclaré que le processus d'octroi de licences est géré par un personnel "superbe" de l'agence et qu'il est décrit en détail dans des manuels du personnel accessibles au public.

"Nous traitons les demandes de manière équitable et impartiale", a-t-il déclaré lors de l'audition au Congrès.

Une charte de banque fiduciaire permet aux entreprises de gérer et de détenir des actifs pour le compte de clients et de régler les paiements plus rapidement, mais elles ne peuvent pas accepter de dépôts ni accorder de prêts. Plusieurs autres sociétés de crypto-monnaies ont reçu une approbation préliminaire pour de telles chartes.