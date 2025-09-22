L'Autorité de la concurrence autorise le rachat de 19 supermarchés Auchan par Lidl

( AFP / PASCAL GUYOT )

L'Autorité de la concurrence a annoncé lundi qu'elle autorisait "sans conditions" le rachat de 19 supermarchés Auchan par le discounter allemand de la grande distribution Lidl.

La semaine dernière, le président irlandais de Lidl France, John Paul Scally, avait dit vouloir atteindre 10% de parts de marché d'ici à 2030 sur le territoire français.

Outre un investissement de 150 millions d'euros dans des baisses de prix de ses produits depuis janvier, Lidl France œuvre également pour agrandir son réseau de magasins.

Après 20 ouvertures nettes prévues cette année, l'enseigne comptera 1.627 magasins. Et elle a désormais le feu vert de l'Autorité de la concurrence pour reprendre 19 supermarchés du géant Auchan, en difficulté, ainsi que 8 stations-service "attenantes à certains de ces magasins", a précisé l'Autorité de la concurrence dans un communiqué.

Ces supermarchés se situent notamment à Paris, Bordeaux, Lyon, Grenoble, Toulon, Antibes, Cannes et Saint-Raphaël.

"Dans un contexte de concentration du secteur de la grande distribution, l’Autorité de la concurrence s’assure qu’au niveau local, ces acquisitions de magasins ne réduisent pas la concurrence par les prix et le choix offert aux consommateurs", a-t-elle expliqué.

Dans le cas du rachat par Lidl, "l’opération a été autorisée sans conditions", a-t-elle déclaré.

John Paul Scally avait dit tabler sur un retour à l'équilibre pour l'exercice qui sera clos en février 2026. D'après le média spécialisé LSA, Lidl France a perdu 72 millions d'euros en 2023-2024 et 9 millions en 2024-2025, pour un chiffre d'affaires de près de 16 milliards d'euros.